Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks

Meie 3000 seeria aurutriikraud muudab triikimise lihtsaks tänu võimsale aurujoale, mis kõrvaldab tugevad kortsud. Keraamiline tald tagab sujuva libisemise ning 300 ml veemahuti on piisavalt suur väiksemate koguste triikimiseks, ilma et seda oleks vaja uuesti täita.