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Kõik seeriad

  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks

3000 seeriaAurutriikraud

DST3040/70

Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
Meie 3000 seeria aurutriikraud muudab triikimise lihtsaks tänu võimsale aurujoale, mis kõrvaldab tugevad kortsud. Keraamiline tald tagab sujuva libisemise ning 300 ml veemahuti on piisavalt suur väiksemate koguste triikimiseks, ilma et seda oleks vaja uuesti täita.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Aurujuga kuni 200 g

Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks

  • 200 g võimas aurujuga

  • 40 g/min pidev auruvoog

  • 200 g võimas auruvoog

  • Keraamiline

Pidev aur kuni 40 g/min pideva jõudluse tagamiseks

Pidev aur kuni 40 g/min pideva jõudluse tagamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

Kuni 200 g võimas auruvoog lisavõimsuse jaoks

Kuni 200 g võimas auruvoog lisavõimsuse jaoks

Võimas auruvoog tagab lisavõimsuse, mis aitab sügavamale kangasse tungida ja hõlpsalt kangekaelseid kortse töödelda.

Sujuvalt libisev keraamiline tald

Sujuvalt libisev keraamiline tald

Meie vastupidav keraamiline tald libiseb kergelt igal triigitaval rõival. See ei nakku rõivaste külge, samuti on see kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.