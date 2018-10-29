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DST3040/70
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
200 g võimas aurujuga
40 g/min pidev auruvoog
200 g võimas auruvoog
Keraamiline
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Võimas auruvoog tagab lisavõimsuse, mis aitab sügavamale kangasse tungida ja hõlpsalt kangekaelseid kortse töödelda.
Meie vastupidav keraamiline tald libiseb kergelt igal triigitaval rõival. See ei nakku rõivaste külge, samuti on see kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.
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