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  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
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  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

5000 seeriaAurutriikraud

DST5010/10

5
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue kriimustuskindla SteamGlide Plusi talla, suure ühtlase auruvoo ja integreeritud katlakivieemaldusfunktsiooniga kvaliteetne triikraud tagab püsiva jõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide Plusi tald kestab neli korda kauem*

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

  • 2400 W võimsusega

  • 40 g/min pidev auruvoog

  • 160 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Kriimustuskindel tald tagab hea libisemise

Kriimustuskindel tald tagab hea libisemise

Meie spetsiaalne SteamGlide Plusi tald libiseb hästi igal kangal. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtne puhastada.

Tilgalukk väldib veeplekke rõivaesemetel triikimise ajal.

Tilgalukk väldib veeplekke rõivaesemetel triikimise ajal.

Meie tilgalukustussüsteemiga saate õrnu materjale madalal temperatuuril triikida. Veeplekkide pärast ei ole vaja muretseda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/11/2023

Lietuva

Lietuva

Lygina lygina ir dar kartą lygina

Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nėra nei vieno minuso

Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

17/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nepriekaištingi rezultatai

Nepriekaištingi rezultatai per itin trumpą laiką. Visapusiškai apgalvotas lygintuvas. NR1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Katsetatud võrreldes Philipsi mittenakkuva tallaga