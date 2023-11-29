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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W võimsusega
40 g/min pidev auruvoog
160 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Meie spetsiaalne SteamGlide Plusi tald libiseb hästi igal kangal. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtne puhastada.
Meie tilgalukustussüsteemiga saate õrnu materjale madalal temperatuuril triikida. Veeplekkide pärast ei ole vaja muretseda.
5.0
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ofelija
29/11/2023
Lietuva
Lygina lygina ir dar kartą lygina
Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sniegas
27/11/2023
Lietuva
Nėra nei vieno minuso
Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sreiber
17/11/2023
Lietuva
Nepriekaištingi rezultatai
Nepriekaištingi rezultatai per itin trumpą laiką. Visapusiškai apgalvotas lygintuvas. NR1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Katsetatud võrreldes Philipsi mittenakkuva tallaga