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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W võimsusega
45 g/min pidev auruvoog
180 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus
Automaatne väljalülitamine
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Meie spetsiaalne SteamGlide Plusi tald libiseb hästi igal kangal. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtne puhastada.
Meie tilgalukustussüsteemiga saate õrnu materjale madalal temperatuuril triikida. Veeplekkide pärast ei ole vaja muretseda.
4.4
5-st
28
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Kampaania osa
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Positiivsed omadused
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
benotti
05/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудова праска за доступною ціною
В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше
Positiivsed omadused
Не велика вага, швидко нагрівається
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Ruta6789
08/06/2022
Україна
Kampaania osa
Праска має потужний паровий удар
Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин
Positiivsed omadused
Якісно виконує свої функції
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
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