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2400 W võimsusega
45 g/min pidev auruvoog
180 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Meie spetsiaalne SteamGlide Plusi tald libiseb hästi igal kangal. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtne puhastada.
Meie tilgalukustussüsteemiga saate õrnu materjale madalal temperatuuril triikida. Veeplekkide pärast ei ole vaja muretseda.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
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Joiedevivre
09/11/2021
Україна
чудова праска
ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Rom-80
26/10/2021
Україна
Чудова праска
Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.
Positiivsed omadused
Якість, функціональність
Negatiivsed omadused
через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Meris
29/06/2021
Україна
Враження від праски 50/50
При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
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