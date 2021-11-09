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  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

5000 seeriaAurutriikraud

DST5030/80

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue kriimustuskindla SteamGlide Plusi talla, suure ühtlase auruvoo ja integreeritud katlakivieemaldusfunktsiooniga kvaliteetne triikraud tagab püsiva jõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide Plusi tald kestab neli korda kauem*

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

  • 2400 W võimsusega

  • 45 g/min pidev auruvoog

  • 180 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Kriimustuskindel tald tagab hea libisemise

Kriimustuskindel tald tagab hea libisemise

Meie spetsiaalne SteamGlide Plusi tald libiseb hästi igal kangal. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtne puhastada.

Tilgalukk väldib veeplekke rõivaesemetel triikimise ajal.

Tilgalukk väldib veeplekke rõivaesemetel triikimise ajal.

Meie tilgalukustussüsteemiga saate õrnu materjale madalal temperatuuril triikida. Veeplekkide pärast ei ole vaja muretseda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

чудова праска

ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.

Positiivsed omadused

Якість, функціональність

Negatiivsed omadused

через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

29/06/2021

Україна

Україна

Враження від праски 50/50

При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

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