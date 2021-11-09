Доброго дня! Дякуємо за вибір продукції Philips, а також за Ваш коментар! В описаній Вами ситуації рекомендуємо звернутися до авторизованного сервісного центру у Вашому місті, для діагностики приладу. Його Координати розміщені за посиланням: https://www.philips.ua/c-w/support-home/service-center-locator У разі відсутності авторизованного сервісного центру в Вашому місті, будь ласка, зверніться до нас в особисті повідомлення на офіційну сторінку Philips Ukraine на Facebook або в мережу Viber (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 23:20, в суботу та неділю з 10:00 до 22:00). Контактну інформацію Ви можете знайти за посиланям - https://www.philips.ua/c-w/support-home/support-contact-page#n62Contact=PERSONAL_CARE_GR