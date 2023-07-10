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2600 W võimsusega
45 g/min pidev auruvoog
200 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus
Automaatne väljalülitamine
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Meie spetsiaalne SteamGlide Plusi tald libiseb hästi igal kangal. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtne puhastada.
Meie tilgalukustussüsteemiga saate õrnu materjale madalal temperatuuril triikida. Veeplekkide pärast ei ole vaja muretseda.
5.0
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
zHiraFF
21/11/2022
Україна
Kampaania osa
Чорна, потужна і просто дуже класна праска
Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!
Positiivsed omadused
бренд, дизайн, крутий результат прасування
Negatiivsed omadused
не вистачає золотої окантовочки
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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
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