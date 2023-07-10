Це чудова праска , с гарним покриттям , яке легко ковзає і не дряпається , бо в мене багато речей з металевими ґудзиками та блискавками . Швидко прасує завдяки потужній парі, та головне має автовідключення, праска просто вимкнетья сама і це дуже зручно ! Чистити від накипу дуже легко , лише одним натиском . Рекомендую!