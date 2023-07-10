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  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

5000 seeriaAurutriikraud

DST5040/80

5
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue kriimustuskindla SteamGlide Plusi talla, suure ühtlase auruvoo ja integreeritud katlakivieemaldusfunktsiooniga kvaliteetne triikraud tagab püsiva jõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide Plusi tald kestab neli korda kauem*

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

  • 2600 W võimsusega

  • 45 g/min pidev auruvoog

  • 200 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus

  • Automaatne väljalülitamine

2600 W kiireks kuumenemiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Kriimustuskindel tald tagab hea libisemise

Kriimustuskindel tald tagab hea libisemise

Meie spetsiaalne SteamGlide Plusi tald libiseb hästi igal kangal. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtne puhastada.

Tilgalukk väldib veeplekke rõivaesemetel triikimise ajal.

Tilgalukk väldib veeplekke rõivaesemetel triikimise ajal.

Meie tilgalukustussüsteemiga saate õrnu materjale madalal temperatuuril triikida. Veeplekkide pärast ei ole vaja muretseda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/07/2023

Україна

Україна

Вибором праски задоволена!

Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.

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See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

18/12/2022

Україна

Україна

Технологічна праска

Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

21/11/2022

Україна

Україна

Чорна, потужна і просто дуже класна праска

Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!

Positiivsed omadused

бренд, дизайн, крутий результат прасування

Negatiivsed omadused

не вистачає золотої окантовочки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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