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  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg

Tootmine lõpetatud

6000-seeriaAurutriikraud

DST6008/20

5
| (264) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
Philipsi 6000 seeria aurutriikraual on aurutriikraudade seas üks suurimaid veepaake. Triikige kauem ilma paaki vett lisamata! Võimas auruvoog aitab teil kerge vaevaga tugevad kortsud eemaldada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Suure veepaagiga triikimine

Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg

  • 2600 W

  • Aur 40 g/min; 220g võimas auruvoog

  • 550 ml XL veepaak

  • Keraamiline tald

Keraamiline tald libiseb kergelt kangastel

Keraamiline tald libiseb kergelt kangastel

Keraamiline tald on kriimustuskindel ja libiseb kergelt.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 220 g võimas auruvoog aitab kergemini eemaldada ka kõige tugevamaid kortse

Kuni 220 g võimas auruvoog aitab kergemini eemaldada ka kõige tugevamaid kortse

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

264

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Positiivsed omadused

функциональный

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Positiivsed omadused

Беріть

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.