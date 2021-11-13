30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2600 W
Aur 40 g/min; 220g võimas auruvoog
550 ml XL veepaak
Keraamiline tald
Keraamiline tald on kriimustuskindel ja libiseb kergelt.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
5.0
5-st
264
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
polj
13/11/2021
Україна
Kampaania osa
Хороший выбор утюга
Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.
Positiivsed omadused
функциональный
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска
Svetalem
12/11/2021
Україна
Kampaania osa
Дуже зручно та швидко
Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .
Positiivsed omadused
Беріть
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска
Tetyankaduaden
11/11/2021
Україна
Kampaania osa
Незмінний помічниця.
Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6008/20 Парова праска