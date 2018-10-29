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DST6120/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
45 g/min pidev aur + 190 g auruvoog eemaldab tugevad kortsud
Tilgapeatamise tehnoloogia hoiab ära lekked
OptimalTEMP - ei põleta ühtegi triigitavat kangast
SteamGlide Plus tald sujuvaks libisemiseks
300 ml paak + automaatne väljalülitus ohutuse tagamiseks
45 g/min pidev auruvoog eemaldab kortsud kiiremini ja tõhusamalt.
Aurupahvak pakub lisajõudu paksemate kangaste tugevate kortsude eemaldamiseks, tekitades kuni 190 g auru tõhusamaks triikimiseks.
Üks optimaalne temperatuuriseade kõikidele triigitavatele kangastele. Põletusjälgede tekkimine on välistatud. Tänu OptimalTEMP tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei põhjusta ühelegi triigitavale kangale kõrvetusi ning saad turvaliselt triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini, mistahes järjekorras, ilma temperatuuri kohandamist ootamata või riideid eelnevalt sorteerimata.
Arvustused
Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade vastu puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga