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  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
  • Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel

Philipsi 6000 seeria aurutriikraudHigh end irons

DST6120/20

Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel
Koge erakordset jõudlust ja ohutust Philipsi 6000 seeria triikrauaga, mis on loodud kõikide triigitavate kangaste jaoks. See pakub 50 g/min pidevat auru ja võimsat 220 g auruvõimendust, võimaldades vaevata triikimist ilma põletusohuta.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

100% ohutu, isegi õrnadel kangastel.

Suurepärased tulemused ja ohutus kõikidel triigitavatel kangastel

  • 45 g/min pidev aur + 190 g auruvoog eemaldab tugevad kortsud

  • Tilgapeatamise tehnoloogia hoiab ära lekked

  • OptimalTEMP - ei põleta ühtegi triigitavat kangast

  • SteamGlide Plus tald sujuvaks libisemiseks

  • 300 ml paak + automaatne väljalülitus ohutuse tagamiseks

Eemaldab kortse kiiremini tänu kuni 45 g/min auruvõimsusele.

Eemaldab kortse kiiremini tänu kuni 45 g/min auruvõimsusele.

45 g/min pidev auruvoog eemaldab kortsud kiiremini ja tõhusamalt.

Eemaldab tugevad kortsud võimsa 190 g aurupahvakuga

Eemaldab tugevad kortsud võimsa 190 g aurupahvakuga

Aurupahvak pakub lisajõudu paksemate kangaste tugevate kortsude eemaldamiseks, tekitades kuni 190 g auru tõhusamaks triikimiseks.

Üks ideaalne temperatuur kõikidele kangastele OptimalTEMP tehnoloogiaga

Üks ideaalne temperatuur kõikidele kangastele OptimalTEMP tehnoloogiaga

Üks optimaalne temperatuuriseade kõikidele triigitavatele kangastele. Põletusjälgede tekkimine on välistatud. Tänu OptimalTEMP tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei põhjusta ühelegi triigitavale kangale kõrvetusi ning saad turvaliselt triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini, mistahes järjekorras, ilma temperatuuri kohandamist ootamata või riideid eelnevalt sorteerimata.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade vastu puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga