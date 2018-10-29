Üks ideaalne temperatuur kõikidele kangastele OptimalTEMP tehnoloogiaga

Üks optimaalne temperatuuriseade kõikidele triigitavatele kangastele. Põletusjälgede tekkimine on välistatud. Tänu OptimalTEMP tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei põhjusta ühelegi triigitavale kangale kõrvetusi ning saad turvaliselt triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini, mistahes järjekorras, ilma temperatuuri kohandamist ootamata või riideid eelnevalt sorteerimata.