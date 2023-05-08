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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

7000 seeriaHV aurutriikraud, helesinine/hall

DST7011/20

4.4
| (85) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Auru jõudlus garanteeritud
Kauakestev jõudlus tänu Quick Calc Release’ile ja kriimustuskindlamale SteamGlide Elite’i tallale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie täiustatud lisaaurule

Auru jõudlus garanteeritud

  • 45 g/min pidev auruvoog

  • 220 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Meie tilgalukustussüsteem väldib veetilkadest põhjustatud plekkide teket – nii võite iga temperatuuriga muretult triikida.

SteamGlide Plus tald

SteamGlide Plus tald

Meie SteamGlide Plusi tald libiseb hästi kõigil rõivastel. Suurepärane kriimustus- ja kulumiskindlus, mittenakkuv ja kergesti puhastatav.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.4

5-st

85

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

4
3

08/05/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Швидко розігрівається

Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

02/04/2023

Україна

Україна

найліпший вибір

Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую

Positiivsed omadused

хороша міцне покриття, та добрий паровий удар

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

29/03/2023

Україна

Україна

Хороша праска.

Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.

Positiivsed omadused

Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.

Negatiivsed omadused

Не виявлено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.