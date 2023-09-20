30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
50 g/min pidev auruvoog
250 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Meie tilgalukustussüsteem väldib veetilkadest põhjustatud plekkide teket – nii võite iga temperatuuriga muretult triikida.
Meie SteamGlide Plusi tald libiseb hästi kõigil rõivastel. Suurepärane kriimustus- ja kulumiskindlus, mittenakkuv ja kergesti puhastatav.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Positiivsed omadused
velká, váží akorát
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá