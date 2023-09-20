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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

7000 seeriaHV aurutriikraud, Louros/puuvillasinine

DST7020/20

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Auru jõudlus garanteeritud
Kauakestev jõudlus tänu Quick Calc Release’ile ja kriimustuskindlamale SteamGlide Elite’i tallale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie täiustatud lisaaurule

Auru jõudlus garanteeritud

  • 50 g/min pidev auruvoog

  • 250 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Meie tilgalukustussüsteem väldib veetilkadest põhjustatud plekkide teket – nii võite iga temperatuuriga muretult triikida.

SteamGlide Plus tald

SteamGlide Plus tald

Meie SteamGlide Plusi tald libiseb hästi kõigil rõivastel. Suurepärane kriimustus- ja kulumiskindlus, mittenakkuv ja kergesti puhastatav.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Positiivsed omadused

velká, váží akorát

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.