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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
50 g/min pidev auruvoog
250 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Automaatne väljalülitamine
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Funktsioon Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja auru kauakestva jõudluse tagamiseks.
Meie tilgalukustussüsteem väldib veetilkadest põhjustatud plekkide teket – nii võite iga temperatuuriga muretult triikida.
4.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Negatiivsed omadused
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Positiivsed omadused
Не пригодах подошва
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur