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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

7000 seeriaHV aurutriikraud, tumesinine

DST7030/20

4
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Auru jõudlus garanteeritud
Kauakestev jõudlus tänu Quick Calc Release’ile ja kriimustuskindlamale SteamGlide Elite’i tallale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie täiustatud lisaaurule

Auru jõudlus garanteeritud

  • 50 g/min pidev auruvoog

  • 250 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Automaatne väljalülitamine

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Quick Calc release

Quick Calc release

Funktsioon Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja auru kauakestva jõudluse tagamiseks.

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Meie tilgalukustussüsteem väldib veetilkadest põhjustatud plekkide teket – nii võite iga temperatuuriga muretult triikida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Negatiivsed omadused

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Positiivsed omadused

Не пригодах подошва

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.