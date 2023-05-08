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50 g/min pidev auruvoog
250 g auruvoog
SteamGlide Elite tald
Automaatne väljalülitumine
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Philipsi eksklusiivne SteamGlide Elite on meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald.
Funktsioon Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja kauakestva aurujõudluse tagamiseks.
4.4
5-st
85
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Бугімен
08/05/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Швидко розігрівається
Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Дантес
02/04/2023
Україна
Kampaania osa
найліпший вибір
Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую
Positiivsed omadused
хороша міцне покриття, та добрий паровий удар
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Oksana1967
29/03/2023
Україна
Хороша праска.
Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.
Positiivsed omadused
Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.
Negatiivsed omadused
Не виявлено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur