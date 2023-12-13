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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

7000 seeriaHV aurutriikraud, sinine/kollane

DST7060/20

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Auru jõudlus garanteeritud
Eksklusiivne parandatud kriimustuskindlusega SteamGlide Elite'i tald ja Quick Calc Release, mis tagab kauakestva jõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlideElite'i tald, optimaalne libisemine ja vastupidavus

Auru jõudlus garanteeritud

  • 55 g/min pidev auruvoog

  • 3000 W

  • SteamGlide Elite’i tald

  • 250 g auruvoog

  • Automaatne väljalülitamine

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

SteamGlide Elite, meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald

SteamGlide Elite, meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald

Philipsi eksklusiivne SteamGlide Elite on meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald.

Quick Calc release

Quick Calc release

Funktsioon Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja auru kauakestva jõudluse tagamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Positiivsed omadused

Perfektně napařuje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Positiivsed omadused

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Negatiivsed omadused

Žádných jsem si nevšiml

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Positiivsed omadused

možnost použití vody z kohoutku

Negatiivsed omadused

na žádné jsem zatím nepřišla

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.