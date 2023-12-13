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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
55 g/min pidev auruvoog
3000 W
SteamGlide Elite’i tald
250 g auruvoog
Automaatne väljalülitamine
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Philipsi eksklusiivne SteamGlide Elite on meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald.
Funktsioon Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja auru kauakestva jõudluse tagamiseks.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Positiivsed omadused
Perfektně napařuje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Positiivsed omadused
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Negatiivsed omadused
Žádných jsem si nevšiml
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Positiivsed omadused
možnost použití vody z kohoutku
Negatiivsed omadused
na žádné jsem zatím nepřišla
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá