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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

7000 seeriaHV aurutriikraud, tumelilla maagia

DST7061/30

4.9
| (24) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Auru jõudlus garanteeritud
Eksklusiivne parandatud kriimustuskindlusega SteamGlide Elite'i tald ja Quick Calc Release, mis tagab kauakestva jõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlideElite'i tald, optimaalne libisemine ja vastupidavus

Auru jõudlus garanteeritud

  • 55 g/min pidev auruvoog

  • 3000 W

  • SteamGlide Elite’i tald

  • 250 g auruvoog

  • Automaatne väljalülitamine

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

SteamGlide Elite, meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald

SteamGlide Elite, meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald

Philipsi eksklusiivne SteamGlide Elite on meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald.

Quick Calc release

Quick Calc release

Funktsioon Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja auru kauakestva jõudluse tagamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

24

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Positiivsed omadused

1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Positiivsed omadused

Якісна річ на свої кошти

Negatiivsed omadused

Не бачу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.