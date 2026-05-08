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55 g/min pidev auruvoog
3000 W
SteamGlide Elite’i tald
250 g auruvoog
Automaatne väljalülitamine
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Philipsi eksklusiivne SteamGlide Elite on meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald.
Funktsioon Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja auru kauakestva jõudluse tagamiseks.
4.9
5-st
24
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Positiivsed omadused
1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Positiivsed omadused
Якісна річ на свої кошти
Negatiivsed omadused
Не бачу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur