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DST8020/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 3000 W
Põletusjälgede tekkimine välistatud
SteamGlide Elite’i tald
55 g/min pidev auruvoog
Rohkem võimsust kiireks kuumenemiseks võimaldab alustada triikimist lühikese ajaga.
Pideva 55 g/min aurujoaga läheb iga liigutus triikrauaga asja ette, nii kaovad kortsud kiiremini.
240 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud kõikidelt rõivastelt.
Auhinnad
2.8
5-st
4
Auhinnad
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Positiivsed omadused
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Negatiivsed omadused
Zatím nic
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Positiivsed omadused
automatické nastavení teploty
Negatiivsed omadused
kabel není jak namotat na žehličku
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Katarina95
15/03/2026
Srbija
Los kvalitet proizvoda
Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.
Negatiivsed omadused
Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu
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