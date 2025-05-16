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  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga

Azur 8000Aurutriikraud

DST8020/20

2.8
| (4) Auhinnad

2 auhinnad

Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
Meie uue Philips Azur 8000 seeria abil saate triikida probleemideta. Kiire kuumenemise ja võimsa jõudluse saavutamiseks alustage kohe 3000 W-ga. Meie OptimalTEMP-i tehnoloogia garanteerib teie meelerahuks, et triigitaval materjalil ei teki ühtki põletusjälge.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ei mingit seadistamist, ei mingeid probleeme

Ideaalsed tulemused lühikese ajaga

  • Võimsus 3000 W

  • Põletusjälgede tekkimine välistatud

  • SteamGlide Elite’i tald

  • 55 g/min pidev auruvoog

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Rohkem võimsust kiireks kuumenemiseks võimaldab alustada triikimist lühikese ajaga.

Kuni 55 g/min tugev pidev auruvoog

Kuni 55 g/min tugev pidev auruvoog

Pideva 55 g/min aurujoaga läheb iga liigutus triikrauaga asja ette, nii kaovad kortsud kiiremini.

240 g auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

240 g auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

240 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud kõikidelt rõivastelt.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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2.8

5-st

4

Auhinnad

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Positiivsed omadused

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Negatiivsed omadused

Zatím nic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Positiivsed omadused

automatické nastavení teploty

Negatiivsed omadused

kabel není jak namotat na žehličku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

15/03/2026

Srbija

Srbija

Los kvalitet proizvoda

Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.

Negatiivsed omadused

Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu

See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.