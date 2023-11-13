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DST8021/30
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 3000 W
Põletusjälgede tekkimine välistatud
SteamGlide Elite’i tald
55 g/min pidev auruvoog
240 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud kõikidelt rõivastelt.
Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.
Ülisile tald SteamGlide Elite libiseb sujuvalt üle kortsude ja on teie riiete vastu õrn. Ülisile tald SteamGlide Elite on vastupidav, kriimustuskindel ja kergesti puhastatav.
Auhinnad
1.0
5-st
1
Arvustus
Olq22
13/11/2023
България
Некачествена ютия
Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.
Negatiivsed omadused
Шумна и бързо се развали
See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии
See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии