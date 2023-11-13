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  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
  • Ideaalsed tulemused lühikese ajaga

Azur 8000Aurutriikrauad

DST8021/30

1
| (1) Arvustus

2 auhinnad

Ideaalsed tulemused lühikese ajaga
Meie uue Philips Azur 8000 seeria abil saate triikida probleemideta. Kiire kuumenemise ja võimsa jõudluse saavutamiseks alustage kohe 3000 W-ga. Meie OptimalTEMP-i tehnoloogia garanteerib teie meelerahuks, et triigitaval materjalil ei teki ühtki põletusjälge.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ei mingit seadistamist, ei mingeid probleeme

Ideaalsed tulemused lühikese ajaga

  • Võimsus 3000 W

  • Põletusjälgede tekkimine välistatud

  • SteamGlide Elite’i tald

  • 55 g/min pidev auruvoog

240 g auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

240 g auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

240 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud kõikidelt rõivastelt.

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.

Tald SteamGlide Elite tagab ülihea libisemise ja vastupidavuse

Tald SteamGlide Elite tagab ülihea libisemise ja vastupidavuse

Ülisile tald SteamGlide Elite libiseb sujuvalt üle kortsude ja on teie riiete vastu õrn. Ülisile tald SteamGlide Elite on vastupidav, kriimustuskindel ja kergesti puhastatav.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
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2

13/11/2023

България

България

Некачествена ютия

Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.

Negatiivsed omadused

Шумна и бързо се развали

See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.