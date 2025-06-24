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  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga

Azur 8000Aurutriikraud

DST8030/70

1.5
| (4) Auhinnad

2 auhinnad

Täiuslikud tulemused ühe korraga
Meie uue võimsa Philipsi Azur 8000 seeria abil läheb triikimine tõhusalt. 240 g ülivõimsa auruvoo abil saate korraga eemaldada ka kõige jonnakamad kortsud. 3000 W võimsuse abil saate kohe alustada ja saavutada täiuslikud tulemused tugeva pideva aurujoaga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tugevaim aur nutika võimsusega

Täiuslikud tulemused ühe korraga

  • Võimsus 3000 W

  • 80 g/min pidev auruvoog

  • 240 g turbo-aurujuga

  • Põletusjälgede tekkimine välistatud

Kuni 80 g/min tugev pidev auruvoog

Kuni 80 g/min tugev pidev auruvoog

Pideva 80 g/min aurujoaga läheb iga teie liigutus asja ette ja saate kortsud kiiremini sirgeks.

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.

Kiire katlakivi eraldamine tagab vastupidavuse

Kiire katlakivi eraldamine tagab vastupidavuse

Kiire katlakivi eraldamine aitab säilitada parima jõudluse, eemaldades kogunenud kaltsiumi ehk katlakivi.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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1.5

5-st

4

Auhinnad

5
4
3

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Positiivsed omadused

regulace teploty - super

Negatiivsed omadused

rukojeť vrže

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.