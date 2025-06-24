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DST8030/70
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 3000 W
80 g/min pidev auruvoog
240 g turbo-aurujuga
Põletusjälgede tekkimine välistatud
Pideva 80 g/min aurujoaga läheb iga teie liigutus asja ette ja saate kortsud kiiremini sirgeks.
Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.
Kiire katlakivi eraldamine aitab säilitada parima jõudluse, eemaldades kogunenud kaltsiumi ehk katlakivi.
Auhinnad
1.5
5-st
4
Auhinnad
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Positiivsed omadused
regulace teploty - super
Negatiivsed omadused
rukojeť vrže
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
See arvustus tehti tootele Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru