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  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga

Azur 8000Aurutriikraud

DST8040/30

3.3
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Täiuslikud tulemused ühe korraga
Meie uue võimsa Philipsi Azur 8000 seeria abil läheb triikimine tõhusalt. 260 g ülivõimsa auruvoo abil saate korraga eemaldada ka kõige jonnakamad kortsud. 3000 W võimsuse abil saate kohe alustada ja saavutada täiuslikud tulemused tugeva pideva aurujoaga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tugevaim aur nutika võimsusega

Täiuslikud tulemused ühe korraga

  • Võimsus 3000 W

  • 90 g/min pidev aur

  • 260 g turbo-aurujuga

  • Põletusjälgede tekkimine välistatud

Kiire katlakivi eraldamine tagab vastupidavuse

Kiire katlakivi eraldamine tagab vastupidavuse

Kiire katlakivi eraldamine aitab säilitada parima jõudluse, eemaldades kogunenud kaltsiumi ehk katlakivi.

Triikige mugavalt nutika automaatse auruga

Triikige mugavalt nutika automaatse auruga

Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru, saate triikida kiiresti ja minimaalse jõupingutusega.

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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3.3

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Positiivsed omadused

Automatická teplota

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

See arvustus tehti tootele Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

See arvustus tehti tootele Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.