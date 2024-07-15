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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 3000 W
90 g/min pidev aur
260 g turbo-aurujuga
Põletusjälgede tekkimine välistatud
Kiire katlakivi eraldamine aitab säilitada parima jõudluse, eemaldades kogunenud kaltsiumi ehk katlakivi.
Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru, saate triikida kiiresti ja minimaalse jõupingutusega.
Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.
Auhinnad
3.3
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Positiivsed omadused
Automatická teplota
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See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
See arvustus tehti tootele Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
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Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
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See arvustus tehti tootele Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo