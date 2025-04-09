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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 3000 W
90 g/min pidev aur
260 g turbo-aurujuga
Põletusjälgede tekkimine välistatud
Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.
Ülisile tald SteamGlide Elite libiseb sujuvalt üle kortsude ja on teie riiete vastu õrn. Ülisile tald SteamGlide Elite on vastupidav, kriimustuskindel ja kergesti puhastatav.
Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru, saate triikida kiiresti ja minimaalse jõupingutusega.
Auhinnad
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ája 20
09/04/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů
Positiivsed omadused
Super funkce
Negatiivsed omadused
Zatím nejsou
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Žehla 666
08/04/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bez problémů.
Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Obilí
03/03/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Skvělá žehlička.
Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.
Positiivsed omadused
Bez regulace teploty.
Negatiivsed omadused
Nic.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička