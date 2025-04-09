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  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga

Azur 8000Aurutriikraud

DST8041/80

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Täiuslikud tulemused ühe korraga
Meie uue võimsa Philipsi Azur 8000 seeria abil läheb triikimine tõhusalt. 260 g ülivõimsa auruvoo abil saate korraga eemaldada ka kõige jonnakamad kortsud. 3000 W võimsuse abil saate kohe alustada ja saavutada täiuslikud tulemused tugeva pideva aurujoaga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tugevaim aur nutika võimsusega

Täiuslikud tulemused ühe korraga

  • Võimsus 3000 W

  • 90 g/min pidev aur

  • 260 g turbo-aurujuga

  • Põletusjälgede tekkimine välistatud

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne temperatuuriseade, et ei tekiks põletusjälgi

Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.

Tald SteamGlide Elite tagab ülihea libisemise ja vastupidavuse

Tald SteamGlide Elite tagab ülihea libisemise ja vastupidavuse

Ülisile tald SteamGlide Elite libiseb sujuvalt üle kortsude ja on teie riiete vastu õrn. Ülisile tald SteamGlide Elite on vastupidav, kriimustuskindel ja kergesti puhastatav.

Triikige mugavalt nutika automaatse auruga

Triikige mugavalt nutika automaatse auruga

Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru, saate triikida kiiresti ja minimaalse jõupingutusega.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

09/04/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů

Positiivsed omadused

Super funkce

Negatiivsed omadused

Zatím nejsou

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

08/04/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Bez problémů.

Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

03/03/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Skvělá žehlička.

Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.

Positiivsed omadused

Bez regulace teploty.

Negatiivsed omadused

Nic.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.