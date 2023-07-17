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DST8050/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 3000 W
100 g/min pidev aur
260 g turbo-aurujuga
Põletusjälgede tekkimine välistatud
Rohkem võimsust kiireks kuumenemiseks võimaldab alustada triikimist lühikese ajaga.
Azur 8000 seeria pakub kuni 100 g/min võimsat ja ühtlast auruvoogu, et eemaldada kortsud kiiremini.
Eriti pikk aurujuga annab rohkem võimsust tugevate kortsude eemaldamiseks paksematelt kangastelt, nagu teie lemmikteksapaar. Kuni 260 g turboauru annab triikrauale veelgi võimu.
Auhinnad
4.3
5-st
29
Auhinnad
Олександр 1
17/07/2023
Україна
Kampaania osa
Чудовий виріб
Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий
Positiivsed omadused
Кабель, система подачі пару
Negatiivsed omadused
Не виявлено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Xeli
27/03/2026
България
Удесен продукт
Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути
See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Ivy*
30/07/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Spokojenost
Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička