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  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga
  • Täiuslikud tulemused ühe korraga

Azur 8000Aurutriikraud

DST8050/20

4.3
| (29) Auhinnad

2 auhinnad

Täiuslikud tulemused ühe korraga
Meie uue võimsa Philipsi Azur 8000 seeria abil läheb triikimine tõhusalt. 260 g ülivõimsa auruvoo abil saate korraga eemaldada ka kõige jonnakamad kortsud. 3000 W võimsuse abil saate kohe alustada ja saavutada täiuslikud tulemused tugeva pideva aurujoaga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tugevaim aur nutika võimsusega

Täiuslikud tulemused ühe korraga

  • Võimsus 3000 W

  • 100 g/min pidev aur

  • 260 g turbo-aurujuga

  • Põletusjälgede tekkimine välistatud

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Rohkem võimsust kiireks kuumenemiseks võimaldab alustada triikimist lühikese ajaga.

Kuni 100 g/min tugev pidev auruvoog

Kuni 100 g/min tugev pidev auruvoog

Azur 8000 seeria pakub kuni 100 g/min võimsat ja ühtlast auruvoogu, et eemaldada kortsud kiiremini.

260 g turboaur väga tugevate kortsude eemaldamiseks

260 g turboaur väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Eriti pikk aurujuga annab rohkem võimsust tugevate kortsude eemaldamiseks paksematelt kangastelt, nagu teie lemmikteksapaar. Kuni 260 g turboauru annab triikrauale veelgi võimu.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

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Arvustused

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4.3

5-st

29

Auhinnad

4

17/07/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий

Positiivsed omadused

Кабель, система подачі пару

Negatiivsed omadused

Не виявлено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

27/03/2026

България

България

Удесен продукт

Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути

See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

See arvustus tehti tootele Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

30/07/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Spokojenost

Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

See arvustus tehti tootele Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.