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DST8070/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 3000 W
110 g/min pidev auruvoog
260 g turbo-aurujuga
Põletusjälgede tekkimine välistatud
Üks optimaalne seade kõikide triigitavate kangaste jaoks. Põletusjälgede vältimine on tagatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale tagame, et see triikraud ei jäta ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite triikida kõike teksadest siidini, linasest kašmiirini ohutult mis tahes järjestuses, ilma et oleks vaja oodata õiget temperatuuri või riideid enne triikimist sorteerida.
Ülisile tald SteamGlide Elite libiseb sujuvalt üle kortsude ja on teie riiete vastu õrn. Ülisile tald SteamGlide Elite on vastupidav, kriimustuskindel ja kergesti puhastatav.
Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru, saate triikida kiiresti ja minimaalse jõupingutusega.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
See arvustus tehti tootele Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
See arvustus tehti tootele Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01