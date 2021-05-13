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  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine
  • Auto lihtsalt puhastamine

Tootmine lõpetatud

PowerProAsendusfilter

FC6075/01

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Auto lihtsalt puhastamine
Tarvikute täiskomplekt, millesse kuulub miniturbohari, pikk piluotsak, pehme hari ja pikendusvoolik auto puhastamise lihtsustamiseks.
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Auto lihtsalt puhastamine

Väike turbootsak auto pehmete pindade puhastamiseks

Väike turbootsak auto pehmete pindade puhastamiseks

Pehme hari erihooldust vajavatele pindadele

Pehme hari erihooldust vajavatele pindadele

Pehme hari erihooldust vajavatele pindadele

Pikk piluotsak raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

Pikk piluotsak raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

Pikk piluotsak raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pomocník nejen do auta!

Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.

Positiivsed omadused

Velikost, funkčnost, spolehlivost

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

14/04/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý doplněk

nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)

Positiivsed omadused

must-have pro řidiče

Negatiivsed omadused

žádné

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

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