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Tootmine lõpetatud
Väike turbootsak auto pehmete pindade puhastamiseks
Pehme hari erihooldust vajavatele pindadele
Pikk piluotsak raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dejna13
13/05/2021
Česká republika
Pomocník nejen do auta!
Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.
Positiivsed omadused
Velikost, funkčnost, spolehlivost
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Lenulina
14/04/2020
Česká republika
Skvělý doplněk
nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)
Positiivsed omadused
must-have pro řidiče
Negatiivsed omadused
žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač