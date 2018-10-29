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  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
  • Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine

Tootmine lõpetatud

PowerProLaetava varstolmuimeja lisatarvik

FC6077/01

Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine
Tarvikute täiskomplekt, millesse kuulub lemmiklooma karvade eemaldamise tarvik, lisafilter ning täiendav rullhari lemmiklooma karvade eemaldamiseks.
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Lemmiklooma karvade lihtne eemaldamine

Lemmiklooma karvade eemaldamise otsak karvade tõhusaks eemaldamiseks

Lemmiklooma karvade eemaldamise otsak karvade tõhusaks eemaldamiseks

Lemmiklooma karvade eemaldamise otsak karvade tõhusaks eemaldamiseks.

Pöörlev hari: teine hari, mis on alati käepärast

Pöörlev hari: teine hari, mis on alati käepärast

Teine hari, mis on alati käepärast.

Filter: teine filter, mis on alati käepärast

Filter: teine filter, mis on alati käepärast

Teine filter, mis on alati käepärast.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.