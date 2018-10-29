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Tolmuimeja ja mopi tarvikud
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PowerPro Laetava varstolmuimeja lisatarvik
Tootmine lõpetatud
FC6077/01
Lemmiklooma karvade eemaldamise otsak karvade tõhusaks eemaldamiseks.
Teine hari, mis on alati käepärast.
Teine filter, mis on alati käepärast.
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