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Tootmine lõpetatud
4,8 V aku
Tolmukotita Cyclone
Pilu- ja hariotsak, kaabits
Märjalt ja kuivalt
Philipsi Mini Vaci võite hoida mugaval laadimisalusel, mis on monteeritud seinale või paigutatud lauale. See tähendab, et Mini Vac oma võimsa laetava patareiga on alati kasutusvalmis.
Keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja kindlustab optimaalse, suure imemisvõimsuse ning kestva puhastustõhususe. Selle kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab suurema mustuse, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.
Philipsi MiniVaci käsitolmuimeja aerodünaamilise otsaku disain aitab tagada isegi kõige väiksemate tolmuosakeste optimaalse sisseimemise. Otsaku ergonoomiline kuju aitab teil tolmu imeda isegi kõige raskemini juurdepääsetavatest kohtadest.
4.5
5-st
13
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Джорджи
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Великолепен продукт
Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Phil00
18/02/2021
България
Kinnitatud ostja
Лека удобна, лесна за поддръжка
Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.
Positiivsed omadused
Лек, удобен, мощен.
Negatiivsed omadused
Труден за попистване филтър. Пропуска прах..
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
keti55
19/06/2020
България
Лека при работа
Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка