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  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
  • Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks

Tootmine lõpetatud

MiniVacKäsitolmuimeja

FC6142/01

4.5
| (13) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet
Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
Nautige selle võimsa Philips MiniVac Wet & Dry 4,8 V käsitolmuimejaga paremaid tulemusi. Kuiva ja märja süsteemi abil saate puhastada mugavalt nii mahavoolanud vedelikke kui ka kuiva mustust. Aerodünaamilise disainiga otsak hoolitseb selle eest, et tolmuimemine oleks veelgi parem.
Kuva kõik eelised

Kuiv- ja märgpuhatussüsteem ning aerodünaamiline otsak

Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks

  • 4,8 V aku

  • Tolmukotita Cyclone

  • Pilu- ja hariotsak, kaabits

  • Märjalt ja kuivalt

Väike laadimisalus (seinale ja lauale)

Väike laadimisalus (seinale ja lauale)

Philipsi Mini Vaci võite hoida mugaval laadimisalusel, mis on monteeritud seinale või paigutatud lauale. See tähendab, et Mini Vac oma võimsa laetava patareiga on alati kasutusvalmis.

Kaheastmeline, tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Kaheastmeline, tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja kindlustab optimaalse, suure imemisvõimsuse ning kestva puhastustõhususe. Selle kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab suurema mustuse, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.

Aerodünaamilise otsaku disain paremaks tolmuimemiseks

Philipsi MiniVaci käsitolmuimeja aerodünaamilise otsaku disain aitab tagada isegi kõige väiksemate tolmuosakeste optimaalse sisseimemise. Otsaku ergonoomiline kuju aitab teil tolmu imeda isegi kõige raskemini juurdepääsetavatest kohtadest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

13

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

4
2

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Великолепен продукт

Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

18/02/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Лека удобна, лесна за поддръжка

Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.

Positiivsed omadused

Лек, удобен, мощен.

Negatiivsed omadused

Труден за попистване филтър. Пропуска прах..

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

19/06/2020

България

България

Лека при работа

Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.