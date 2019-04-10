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  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
  • Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel

Tootmine lõpetatud

PowerPro DuoKaks ühes käsihari, juhtmeta

FC6162/02

4.1
| (7) Auhinnad
Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
Philipsi uus PowerPro Duo pakub teile põhjalikku puhastustulemust kõvakattega põrandatel ja vaipadel. PowerCyclone'i tehnoloogia aitab säilitada suure imemisvõimsuse suurepärase jõudluse tagamiseks. TriActive Turbo otsak püüab korraga kinni rohkem tolmu ja ebemeid.
Kuva kõik eelised

PowerCyclone'i tehnoloogia ja TriActive Turbo otsakuga

Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel

  • Kaks ühes

  • 12 V

  • Tolmukotita tolmuimejad

  • 2 tarvikut

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab maksimaalse jõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab maksimaalse jõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused ühekorraga tänu väga tõhusatele etappidele: 1) tänu sirgele ja siledale õhu sisselaskeavale siseneb õhk PowerCyclone'i seadmesse suure kiirusega; 2) tsüklonilise kambri kaardus õhutorus suunatakse õhk suure hooga üles, eraldades tolmu õhust.

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.

Maksimaalne paindlikkus raskesti ligipääsetavates kohtades

Maksimaalne paindlikkus raskesti ligipääsetavates kohtades

PowerPro Duo on loodud igale poole ligi pääsema, nii saate hõlpsalt vaevata puhastada diivani, voodi või laua alt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

7

Auhinnad

4
2

10/04/2019

Україна

Україна

Супер пристрій для щоденного прибирання

Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.

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See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Skvělý

Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

18/09/2019

България

България

Kinnitatud ostja

Невероятно удобно

Липсата на кабели и тръби улеснява всичко. Препоръчвам.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел

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Lahtiütlused

  1. Katse viis läbi sõltumatu katseinstituut keskmiselt vaip- või kõvakattega põrandatel, võrrelduna enimmüüdava tootega 12 V juhtmeta kaks ühes käsiharjade klassis sõltumatu allika põhjal (juuni 2013).