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Tootmine lõpetatud
FC6162/02
Kaks ühes
12 V
Tolmukotita tolmuimejad
2 tarvikut
PowerCyclone'i tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused ühekorraga tänu väga tõhusatele etappidele: 1) tänu sirgele ja siledale õhu sisselaskeavale siseneb õhk PowerCyclone'i seadmesse suure kiirusega; 2) tsüklonilise kambri kaardus õhutorus suunatakse õhk suure hooga üles, eraldades tolmu õhust.
TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.
PowerPro Duo on loodud igale poole ligi pääsema, nii saate hõlpsalt vaevata puhastada diivani, voodi või laua alt.
4.1
5-st
7
Auhinnad
Hella
10/04/2019
Україна
Супер пристрій для щоденного прибирання
Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
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See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
Pešmir
05/04/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Skvělý
Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Мъж.
18/09/2019
България
Kinnitatud ostja
Невероятно удобно
Липсата на кабели и тръби улеснява всичко. Препоръчвам.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел
Katse viis läbi sõltumatu katseinstituut keskmiselt vaip- või kõvakattega põrandatel, võrrelduna enimmüüdava tootega 12 V juhtmeta kaks ühes käsiharjade klassis sõltumatu allika põhjal (juuni 2013).