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  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega

Tootmine lõpetatud

PowerPro AquaTolmuimemis- ja pesemissüsteem

FC6409/01

4.2
| (716) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
Uus juhtmevaba (25,2 V) PowerPro Aqua on võimas tööriist kolm ühes igapäevase segadusega toime tulemuseks. Ilma kotita tolmuimeja sisaldab käepidet tooli või nurkade puhastamiseks, miniturboharja pehmete pindade puhastamiseks ja mopiga süsteemi niiske mustuse puhastamiseks.
Kuva kõik eelised

Alati käepärast olmesegaduste puhastamiseks

Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega

  • Kolm ühes

  • Tolmuimeja, mopp, käeshoitav

  • 25,2 V

  • Väike turbohari

3-kihilise filtri tehnoloogia püüab mikroosakesi

3-kihilise filtri tehnoloogia püüab mikroosakesi

3-kihiline pestav filter püüab puhta õhu tagamiseks kinni üle 90% allergeenidest, nagu õietolm, lemmiklooma karvad ja tolm.

Ilma tolmukotita: ühe liigutusega tühjendatav tolmukamber, lihtne ja hügieeniline

Ilma tolmukotita: ühe liigutusega tühjendatav tolmukamber, lihtne ja hügieeniline

Uue tolmukotita PowerPro Aqua tolmuimejaga tühjendate tolmukambrit ilma mustust puutumata.

Juhtmeta puhastamine: vabadus koristada igalt poolt

Juhtmeta puhastamine: vabadus koristada igalt poolt

Laetavad akud juhtmeta kasutamiseks annavad teile vabaduse koristada kõikjal. Nüüd pole juhe enam takistuseks ja saate hõlpsalt ja sekeldusteta puhastada erinevates tubades.

Tehnilised andmed

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4.2

5-st

716

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

09/01/2022

Україна

Україна

Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос

Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

14/11/2021

Україна

Україна

Быстрая уборка

Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.

Positiivsed omadused

Легкий, без проводов

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий пилосос на всі випадки життя

Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.

Positiivsed omadused

Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)

Negatiivsed omadused

З часом зменшується обсяг акумулятора

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kasutussagedusest olenevalt on soovitatav vahetada iga 3–6 kuu järel. Kaks mikrokiudpadjakest kuuluvad komplekti; mikrokiudpadjakeste ostmise kohta lugege teavet aadressilt www.philips.com. Teist kaubamärki kandvate mikrokiudpadjakeste kasutamise korral ei saa me optimaalset puhastustulemust tagada.