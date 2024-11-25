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Tootmine lõpetatud
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
SLĐN
25/11/2024
Hrvatska
Imam ga 20+ godina imam psa
Još uvjek radi nakon više od 20godina, i to radi bolje nego novi usisavači. Ne mjenjam ga i nadam se da mi potraje još jednom toliko. Top je (ps nasljeđen je od tate)
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Nik-Nik
28/10/2019
България
Kinnitatud ostja
Подвижността на продукта ме удивява!
Мога да върша две неща едновременно - чистене и физическа активност! Това съвършенство е без аналог въ съвременната домакинска работа.
Positiivsed omadused
не се оплитам в кабели и контакти; хигиеничността е на ниво; свободна съм във физическите елементи на упражнението
Negatiivsed omadused
Ще преустановя дейност ако спре ел.ток.
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GalqG
23/06/2019
България
Перфектна
Прахосмукачката ми върши чудесна работа над 20 години. За съжаление вече не намирам такава в търговската мрежа. Бих си купила отново. Няма конкуренция!
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See arvustus tehti tootele Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене