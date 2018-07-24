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Tootmine lõpetatud
1200 W
2 mikrokiudpatja
Täppisotsak
Philipsi SteamCleaner Multi kasutab puhastamiseks üksnes vett ega jäta endast maha mingeid puhastusainete jääke.
Nautige hügieenilisi puhastustulemusi Philips SteamCleaner Multiga. Steam Cleaner Multi hävitab kuni 99,9% pindadel olevatest pisikutest ja bakteritest kasutades üksnes vett ja ei mingeid kemikaale.
Kaasas 2 pestavat ja vastupidavat mikrokiudpatja. Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine käib efektiivselt ja õrnalt. Mikrokiudpadjad on masinpestavad ja lihtsalt paigaldatavad ning eemaldatavad.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
mihaela1979
24/07/2018
România
extraordinar
foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Vesakj
09/07/2018
България
НО...
Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Mircea27
18/09/2016
România
Kinnitatud ostja
La ninel de amator este foarte bun
Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil