TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad
  • Aur tagab alati hügieenilised pinnad

Tootmine lõpetatud

SteamCleaner MultiKäsi-aurupuhasti

FC7008/01

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Aur tagab alati hügieenilised pinnad
Philipsi SteamCleaner Multi eemaldab auru abil tugevad plekid ja puhastab määrdunud kohad. Nautige hügieenilist tulemust ainult veeauru abil, mis tapab kuni 99.9% bakteritest. Auruotsak pääseb ligi kõikidele nurkadele ning mikrokiudpadi eemaldab ja imab sisse mustuse.
Kuva kõik eelised

Kõrvaldage tugevad plekid ja häivitage bakterid - ilma kemikaalideta

Aur tagab alati hügieenilised pinnad

  • 1200 W

  • 2 mikrokiudpatja

  • Täppisotsak

Töötab ilma pesuaineta, puhastatavale pinnale ei jää mingeid jääke

Töötab ilma pesuaineta, puhastatavale pinnale ei jää mingeid jääke

Philipsi SteamCleaner Multi kasutab puhastamiseks üksnes vett ega jäta endast maha mingeid puhastusainete jääke.

Aur hävitab 99,9% pisikutest ja bakteritest

Aur hävitab 99,9% pisikutest ja bakteritest

Nautige hügieenilisi puhastustulemusi Philips SteamCleaner Multiga. Steam Cleaner Multi hävitab kuni 99,9% pindadel olevatest pisikutest ja bakteritest kasutades üksnes vett ja ei mingeid kemikaale.

Kaasas 2 mikrokiudpatja

Kaasas 2 mikrokiudpatja

Kaasas 2 pestavat ja vastupidavat mikrokiudpatja. Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine käib efektiivselt ja õrnalt. Mikrokiudpadjad on masinpestavad ja lihtsalt paigaldatavad ning eemaldatavad.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/07/2018

România

România

extraordinar

foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

09/07/2018

България

България

НО...

Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

18/09/2016

România

România

Kinnitatud ostja

La ninel de amator este foarte bun

Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.