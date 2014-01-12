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  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad

Tootmine lõpetatud

Steam PlusTolmuimemis- ja aurutamissüsteem

FC7020/01

3.4
| (9) Auhinnad
Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
Hoidke oma kodu Philipsi Steam Plus FC7020 abil säravpuhtana. Nautige kõige hügieenilisemaid puhastustulemusi, kuna aur tapab mikroobe ja baktereid. See pühkimist ja aurutamist kombineeriv seade säästab aega ja energiat.
Kuva kõik eelised

Pühkige ja aurutage ühekorraga

Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad

  • Kaks ühes: imeb tolmu ja aurutab

  • 30 s kuumenemisaeg

  • 2 mikrokiudpatja

  • Kõik kõvakattega põrandad

Aur hävitab 99,9% pisikutest ja bakteritest

Aur hävitab 99,9% pisikutest ja bakteritest

Nautige võimalikult hügieenilist puhtust Philipsi Steam Plusiga. Philipsi Steam Plus tapab kuni 99,9% pisikutest ja bakteritest. Saate desinfitseerida kõikvõimalikke kõvakattega põrandaid kemikaalide abita, kasutades vaid vett.

1300 W tagab võimsad aurutustulemused

1300 W tagab võimsad aurutustulemused

1300 W tagab kiire soojenemise. Steam Plus on kasutusvalmis vähem kui 30 sekundiga. Valge LED-märgutuli muutub siniseks, kui Steam Plus on aurutamiseks valmis.

Imege tolmu ja aurutage ühekorraga

Imege tolmu ja aurutage ühekorraga

Saavutage hügieenilised tulemused vaid ühe sammuga. Steam Plusi kombineeritud tegevus säästab aega ja energiat. Tolmuimemisfunktsioon eemaldab mustuse, tolmu ja puru ning aurutusfunktsioon desinfitseerib. Saate kumbagi funktsiooni kasutada eraldi või korraga, et saavutada puhas põrand ühe tõmbega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.4

5-st

9

Auhinnad

12/01/2014

Česká republika

Česká republika

Jednoduché používání a výborný efekt

Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.

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See arvustus tehti tootele Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

11/12/2013

Česká republika

Česká republika

Geniální výrobek!!!

Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

25/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Nije los!

Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.

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See arvustus tehti tootele Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.