30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
FC7020/01
Kaks ühes: imeb tolmu ja aurutab
30 s kuumenemisaeg
2 mikrokiudpatja
Kõik kõvakattega põrandad
Nautige võimalikult hügieenilist puhtust Philipsi Steam Plusiga. Philipsi Steam Plus tapab kuni 99,9% pisikutest ja bakteritest. Saate desinfitseerida kõikvõimalikke kõvakattega põrandaid kemikaalide abita, kasutades vaid vett.
1300 W tagab kiire soojenemise. Steam Plus on kasutusvalmis vähem kui 30 sekundiga. Valge LED-märgutuli muutub siniseks, kui Steam Plus on aurutamiseks valmis.
Saavutage hügieenilised tulemused vaid ühe sammuga. Steam Plusi kombineeritud tegevus säästab aega ja energiat. Tolmuimemisfunktsioon eemaldab mustuse, tolmu ja puru ning aurutusfunktsioon desinfitseerib. Saate kumbagi funktsiooni kasutada eraldi või korraga, et saavutada puhas põrand ühe tõmbega.
3.4
5-st
9
Auhinnad
komtesanera
12/01/2014
Česká republika
Jednoduché používání a výborný efekt
Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.
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klaraze
11/12/2013
Česká republika
Geniální výrobek!!!
Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....
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lidy
25/08/2016
Hrvatska
Nije los!
Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.
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