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  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
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  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
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  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)

Tootmine lõpetatud

s-bagTolmuimejakotid

FC8023/03

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude, kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
Kuva kõik eelised

Lõhnu imav, sobib täiuslikult neile, kel on lemmikloomad

s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)

  • Tolmukotid, 3 tk

  • Üks standard sobib kõigile

  • Lõhnu imav

Universaalne standard, et valikut oleks lihtne teha

Universaalne standard, et valikut oleks lihtne teha

Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.

Imab endasse ja neutraliseerib ebameeldivad lõhnad

Imab endasse ja neutraliseerib ebameeldivad lõhnad

Erinevalt tavalistest tolmuimejakottidest on s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav) tolmukotis kasutatud vastupidavat sünteetilist materjali, mis on kaetud lõhnu imava vahakihiga, mis ebameeldivad lõhnad kinni püüab ega lase neil tolmuimejast väljuda. See tolmukott sobib ideaalselt inimestele, kellel on lemmikloomad.

Filtreerib 99% peenest tolmust

Filtreerib 99% peenest tolmust

Selle tolmuimejakoti sünteetiline materjal filtreerib 99% tolmust ja osakestest. See filtreerib õhku tõhusamalt kui tavaline paberist tolmukott ja aitab teil vabaneda õhus esinevatest osakestest, nagu näiteks allergeenidest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
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1

31/07/2022

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

kiváló minőség

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Porzsák

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Porzsák

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