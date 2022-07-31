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Tootmine lõpetatud
Tolmukotid, 3 tk
Üks standard sobib kõigile
Lõhnu imav
Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.
Erinevalt tavalistest tolmuimejakottidest on s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav) tolmukotis kasutatud vastupidavat sünteetilist materjali, mis on kaetud lõhnu imava vahakihiga, mis ebameeldivad lõhnad kinni püüab ega lase neil tolmuimejast väljuda. See tolmukott sobib ideaalselt inimestele, kellel on lemmikloomad.
Selle tolmuimejakoti sünteetiline materjal filtreerib 99% tolmust ja osakestest. See filtreerib õhku tõhusamalt kui tavaline paberist tolmukott ja aitab teil vabaneda õhus esinevatest osakestest, nagu näiteks allergeenidest.
5.0
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Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Kinnitatud ostja
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Porzsák
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Porzsák