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Tootmine lõpetatud

Lisatarvikute komplekt

FC8063/01

4
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Uuendage parima jõudluse tagamiseks
Valige täiuslik jõudlus, mis tagab parima puhastuselamuse iga päev.
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Ühildub PowerPro Aquaga

Uuendage parima jõudluse tagamiseks

  • 4 mikrokiudpatja

  • Ühildub PowerPro Aquaga

  • Vahetage iga kuue kuu järel

Optimaalse puhastusjõudluse jaoks vahetage iga kuue kuu järel

Optimaalse puhastusjõudluse jaoks vahetage iga kuue kuu järel

Oma seadme optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks vahetage mikrokiudpadjad iga kuue kuu järel välja.

Mikrokiudpadjad, et eemaldada tõhusalt kogu mustus ja plekid

Mikrokiudpadjad, et eemaldada tõhusalt kogu mustus ja plekid

Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine käib efektiivselt ja õrnalt.

Lihtne paigaldada ja eemaldada

Lihtne paigaldada ja eemaldada

Mikrokiudpadjad on masinpestavad ja lihtsalt paigaldatavad ning eemaldatavad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

23/12/2019

Slovenija

Slovenija

Kinnitatud ostja

Primerno

Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit

29/11/2019

Slovenija

Slovenija

ODLIČNO

KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.