30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
4 mikrokiudpatja
Ühildub PowerPro Aquaga
Vahetage iga kuue kuu järel
Oma seadme optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks vahetage mikrokiudpadjad iga kuue kuu järel välja.
Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine käib efektiivselt ja õrnalt.
Mikrokiudpadjad on masinpestavad ja lihtsalt paigaldatavad ning eemaldatavad.
4.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Bozon
23/12/2019
Slovenija
Kinnitatud ostja
Primerno
Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit
BOŽIDAR
29/11/2019
Slovenija
ODLIČNO
KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8063/01 Accessory Kit