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  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
  • Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.

Tootmine lõpetatud

2000 seeriaTolmukotiga tolmuimeja

FC8246/09

4.7
| (100) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.
Tolmuimeja Philips PowerGo energiatõhus mootor tagab parima puhastustulemuse. Allergiavastane filter püüab kinni üle 99,9% ohtlikest osakestest, hoides teie kodus õhu puhta ja tervislikuna.
Kuva kõik eelised

Allergiavastane filter püüab kinni ka peene tolmu ja allergeenid

Täiuslik jõudlus kõigil põrandatel.

  • 900 W

  • 99,9% tolmu eemaldamine*

  • Turbohari

  • Mööblile mõeldud tarvik

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

Ülitõhus 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku puhtuse.

99,9% tolmu eemaldamine* suurepäraseks puhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine* suurepäraseks puhastamiseks

Suure jõudlusega otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise*.

Kompaktne ja kerge disain tagab lihtsa transpordi

Kompaktne ja kerge disain tagab lihtsa transpordi

Kompaktne ja kerge disain tagab, et tolmuimeja hoiustamine ja transportimine oleks lihtne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

100

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

13/03/2024

Україна

Україна

Гарно виконує свою роботу

Не шумний, хороша тяга, працює не голосно, рекомендую

Positiivsed omadused

Ціна - якість

Negatiivsed omadused

Не має

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

21/01/2022

Україна

Україна

Потужність та компактність

Вже біля двох років користуюся подібною моделлю цієї серії, до цього користувався пилосмоками фірм Panasonic, Bosch GL, Sumsung - цей в порівнянні з ними - це ЩОСЬ!!! Спеціально брав з мішком, це набагато зручніше ніж bagless як для мене і набагато чистіше. Дуже вдала модель, До цього у родички був Філіпс більш дорогої версії без мішка, також дуже потужний, який на її погляд не мав конкурентів поки не побачила цього, тепер придбала такий.

Positiivsed omadused

Кращий вибір в категорії ціна-якість, компактність

Negatiivsed omadused

Недолікив не виявлено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже хороший пилосос!

Цей пилосос потужний, тихо працює, компактний, зручний у використанні. Задоволена покупкою на всі 100%!

Positiivsed omadused

Потужний і зручний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).