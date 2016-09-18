30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Suurem imemisvõimsus* tagab paremad puhastustulemused
Uus Philips PowerPro Compact tolmuimeja tagab kompromissitu jõudluse tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja tolmukambri täiustatud disainile.
1600 W
PowerCyclone 4
EPA10 mootorifilter
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
1600 W mootor tekitab kuni 320 W imemisjõudu ja tagab suure jõudluse.
Kurrulisel EPA-filtril on avar filtripind ja hea filtreerimisvõime. Koos tsükloonilise õhuvooga aitab see vältida filtri kiiret ummistumist ning tagab teile parema ja kestvama filtreerimisjõudluse.
4.2
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
SylwiaB28
18/09/2016
Polska
Polecam w 100%
Mój PowerPro Compact jest odkurzaczem,który zaspokaja podstawowe potrzeby odnoszące się do odkurzenia mieszkania i pozbycia się nadmiaru kłaków moich kotów oraz wszechobecnych włosów moich i mojej współlokatorki.Nie jest on za głośny, a jego działanie jest dla mnie wystarczające w 80% (zawsze marzył mi sie odkurzacz bezworkowy z opcją mycia podłogi).PowerPro compact jest podręczny i wygodny w obsłudze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8470/01 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8470/01 Odkurzacz bezworkowy
Снегин
22/06/2021
Україна
Да, это Мечта уборки и Чистоты !!!!
Качество уборки. 2 собаки, кошка...Не Проблема...шерсть убрать- Запросто !!! Воздух чистый ! Очистить, Помыть контейнер- проще простого !!! В работе удобный и шустрый. Мощности в Достатке. Надежный Помощник на Каждый день !!! Спасибо !!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8472/01 Пилосос без мішка для пилу
Kasutamise kuupäev 2019-06-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8472/01 Пилосос без мішка для пилу
Kasutamise kuupäev 2019-06-22
АнаСла
29/11/2016
България
Препоръчвам я!
Много лесна за употреба и поддръжка. Лесно се измива контейнерът. Тиха.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8470/01 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8470/01 Прахосмукачка без торба
Imemisvõimsust katsetatud rahvusvahelise standardi DIN EN 60312/11/2008 nõuete kohaselt, katse teostas väline katseinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., jaanuar 2013).