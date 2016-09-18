Mój PowerPro Compact jest odkurzaczem,który zaspokaja podstawowe potrzeby odnoszące się do odkurzenia mieszkania i pozbycia się nadmiaru kłaków moich kotów oraz wszechobecnych włosów moich i mojej współlokatorki.Nie jest on za głośny, a jego działanie jest dla mnie wystarczające w 80% (zawsze marzył mi sie odkurzacz bezworkowy z opcją mycia podłogi).PowerPro compact jest podręczny i wygodny w obsłudze.