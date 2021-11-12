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  • 20% suurem imemisvõimsus* tagab paremad puhastustulemused
  • 20% suurem imemisvõimsus* tagab paremad puhastustulemused

Tootmine lõpetatud

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC8474/01

5
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
20% suurem imemisvõimsus* tagab paremad puhastustulemused
Uus Philips PowerPro Compact tolmuimeja tagab kompromissitu jõudluse tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja tolmukambri täiustatud disainile.
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PowerCyclone 4 tehnoloogiaga

20% suurem imemisvõimsus* tagab paremad puhastustulemused

  • 1800 W

  • PowerCyclone 4

  • EPA10 mootorifilter

  • Animal+

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

1800 W mootor tagab suure jõudluse.

1800 W mootor tagab suure jõudluse.

1800 W mootor tekitab kuni 350 W imemisjõudu ja tagab suure jõudluse.

EPA-filter püüab kinni allergiat tekitavad mikroskoopilised kahjurid

EPA-filter püüab kinni allergiat tekitavad mikroskoopilised kahjurid

Kurrulisel EPA-filtril on avar filtripind ja hea filtreerimisvõime. Koos tsükloonilise õhuvooga aitab see vältida filtri kiiret ummistumist ning tagab teile parema ja kestvama filtreerimisjõudluse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

12/11/2021

Україна

Україна

Мощь и надёжность!

Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017

В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

21/09/2019

Україна

Україна

Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції

Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

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Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsust katsetatud rahvusvahelise standardi DIN EN 60312/11/2008 nõuete kohaselt, katse teostas väline katseinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., jaanuar 2013).