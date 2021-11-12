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Tootmine lõpetatud
1800 W
PowerCyclone 4
EPA10 mootorifilter
Animal+
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
1800 W mootor tekitab kuni 350 W imemisjõudu ja tagab suure jõudluse.
Kurrulisel EPA-filtril on avar filtripind ja hea filtreerimisvõime. Koos tsükloonilise õhuvooga aitab see vältida filtri kiiret ummistumist ning tagab teile parema ja kestvama filtreerimisjõudluse.
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maks83
12/11/2021
Україна
Мощь и надёжность!
Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)
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Yurasik
09/11/2021
Україна
5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017
В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.
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Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції
Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.
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Imemisvõimsust katsetatud rahvusvahelise standardi DIN EN 60312/11/2008 nõuete kohaselt, katse teostas väline katseinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., jaanuar 2013).