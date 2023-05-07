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Alati suurim imemisvõimsus*
Uus Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale silmapaistvaid puhastustulemusi. Täiustatud tolmukambrit on lihtne tühjendada ja see aitab ära hoida tolmupilvede teket.
2000 W
PowerCyclone 4
HEPA 10 pestav filter
Parquet
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
2000 W mootor tekitab kuni 370 W imemisjõudu ja tagab suure jõudluse.
Kurrulisel EPA-filtril on avar filtripind ja hea filtreerimisvõime. Koos tsükloonilise õhuvooga aitab see vältida filtri kiiret ummistumist ning tagab teile parema ja kestvama filtreerimisjõudluse.
4.9
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Filrys
07/05/2023
Polska
Kinnitatud ostja
Znakomite parametry
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Monitor nadaje się do różnych zastosowań: dynamiczne gry, programy graficzne i biurowe.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
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See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
ewciaa323
01/08/2014
Polska
polecam ten odkurzacz
odkurzacz bezworkowy PowerPro Active zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca.posiada również nasadke z miękkim włosiem która chroni przed zarysowaniami.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
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See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
kasis
09/07/2014
Polska
super doskonały
Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
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See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Imemisvõimsuse tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerPro Compact FC8470, katsetatud ettevõttesiselt jaanuaris 2013.