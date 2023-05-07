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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01

Tootmine lõpetatud

PowerPro ActiveTolmukotita tolmuimeja

FC8632/01

4.9

| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Alati suurim imemisvõimsus*

Uus Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale silmapaistvaid puhastustulemusi. Täiustatud tolmukambrit on lihtne tühjendada ja see aitab ära hoida tolmupilvede teket.

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PowerCyclone 4 tehnoloogiaga

Alati suurim imemisvõimsus*

  • 2000 W

  • PowerCyclone 4

  • HEPA 10 pestav filter

  • Parquet

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

2000 W mootor tagab suure jõudluse.

2000 W mootor tagab suure jõudluse.

2000 W mootor tekitab kuni 370 W imemisjõudu ja tagab suure jõudluse.

EPA-filter püüab kinni allergiat tekitavad mikroskoopilised kahjurid

EPA-filter püüab kinni allergiat tekitavad mikroskoopilised kahjurid

Kurrulisel EPA-filtril on avar filtripind ja hea filtreerimisvõime. Koos tsükloonilise õhuvooga aitab see vältida filtri kiiret ummistumist ning tagab teile parema ja kestvama filtreerimisjõudluse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Znakomite parametry

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Monitor nadaje się do różnych zastosowań: dynamiczne gry, programy graficzne i biurowe.

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01/08/2014

Polska

Polska

polecam ten odkurzacz

odkurzacz bezworkowy PowerPro Active zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca.posiada również nasadke z miękkim włosiem która chroni przed zarysowaniami.

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09/07/2014

Polska

Polska

super doskonały

Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.

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Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsuse tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerPro Compact FC8470, katsetatud ettevõttesiselt jaanuaris 2013.