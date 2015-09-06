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Tootmine lõpetatud

PowerPro ActiveTolmukotita tolmuimeja

FC8645/91

3
| (1) Arvustus
Täielik jõudlus
Uus Philips PowerPro Active'i tolmuimeja pakub tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale silmapaistvaid puhastustulemusi. Täiustatud tolmukambrit on lihtne tühjendada ja see aitab ära hoida tolmupilvede teket.
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Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • PowerCyclone 4

  • TriActive+ otsak

  • EPA 10 pestav filter

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri kuju on loodud selliseks, et kogunenud tolmu kõrvaldamisel ei tekiks tolmupilve. Selle ainulaadne kuju ja sile pind võimaldavad tolmukambri tühjendamist lihtsasti jälgida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
2
1

06/09/2015

Česká republika

Česká republika

Příliš zranitelný design směrem k možné opotřebitelnosti.

Na vysavači je nepraktická celá řada věcí. Např. vysávací hubice na konci trubice se musí vytahovat a zandavat, není zde žádné tlačítko k "zacvaknutí". Prodlouření délky trubice je na knoflík - mohlo by to být bez této zarážky vyřešeno jiným systémem. Výklopná nádoba se špatně vymývá, má příliš mnoho záhybů, preferoval bych spíše v podstatě nádobu bez nějakých výběžků, rohů apod. Oproti vysavači, který máme od jiné firmy, je tento výrobek technicky (svoji stavbou) více zranitelnější k opotřebování, tj. méně snese.

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

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