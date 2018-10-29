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  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
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  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
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  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine

Tootmine lõpetatud

PerformerTolmukotiga tolmuimeja

FC8680/09

Täisjõudlus, madal elektritarbimine
Tolmuimeja Philips Performer tagab parima puhastustulemuse madala elektritarbimisega. Allergiavastane filter püüab kinni üle 99,9% ohtlikest osakestest, hoides teie kodus õhu puhta ja tervislikuna.
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TriActive+ otsak sooritab kolm puhastustoimingut korraga

Täisjõudlus, madal elektritarbimine

  • Allergiavastane filter

  • 4 l

TriActive+ otsak kolmes suunas puhastamiseks

TriActive+ otsak kolmes suunas puhastamiseks

Meie eksklusiivne TriActive+ otsak avab sügavpuhastamiseks vaibakiud. Eesmised ja külgmised õhukanalid imevad puru sisse ning puhastavad põhjalikult mööbli alt ja seina äärest.

Parketiotsak kaitseb põrandat kriimustuste eest

Parketiotsak kaitseb põrandat kriimustuste eest

Meie parketiotsaku pehmed harjased puhastavad põhjalikult ja kaitsevad kõvakattega põrandaid kriimustuste eest.

Madala mürataseme tehnoloogia hääletuks tolmuimemiseks

Tootes on hääletuks tolmuimemiseks kasutatud madala mürataseme tehnoloogiat. Selle tolmuimeja müratase on 70 dB.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.