30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
FC8680/09
Allergiavastane filter
4 l
Meie eksklusiivne TriActive+ otsak avab sügavpuhastamiseks vaibakiud. Eesmised ja külgmised õhukanalid imevad puru sisse ning puhastavad põhjalikult mööbli alt ja seina äärest.
Meie parketiotsaku pehmed harjased puhastavad põhjalikult ja kaitsevad kõvakattega põrandaid kriimustuste eest.
Tootes on hääletuks tolmuimemiseks kasutatud madala mürataseme tehnoloogiat. Selle tolmuimeja müratase on 70 dB.
Arvustused