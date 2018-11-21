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Tootmine lõpetatud
Allergiavastane filter
4 l
Väike turbohari
Meie eksklusiivne TriActive+ otsak avab sügavpuhastamiseks vaibakiud. Eesmised ja külgmised õhukanalid imevad puru sisse ning puhastavad põhjalikult mööbli alt ja seina äärest.
Meie parketiotsaku pehmed harjased puhastavad põhjalikult ja kaitsevad kõvakattega põrandaid kriimustuste eest.
Tootes on hääletuks tolmuimemiseks kasutatud madala mürataseme tehnoloogiat. Selle tolmuimeja müratase on 70 dB.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
SONČEK
21/11/2018
Slovenija
Odlična
Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Nata25
18/06/2018
Slovenija
Izdelek je super.
Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Sasa30
27/05/2018
Slovenija
Izdelek ima odlicne lastnosti.
Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko