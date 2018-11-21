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  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine
  • Täisjõudlus, madal elektritarbimine

Tootmine lõpetatud

Performer Cat & DogTolmukotiga tolmuimeja

FC8681/09

5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Täisjõudlus, madal elektritarbimine
Tolmuimeja Philips Performer tagab parima puhastustulemuse madala elektritarbimisega. Allergiavastane filter püüab kinni üle 99,9% ohtlikest osakestest, hoides teie kodus õhu puhta ja tervislikuna.
Kuva kõik eelised

TriActive+ otsak sooritab kolm puhastustoimingut korraga

Täisjõudlus, madal elektritarbimine

  • Allergiavastane filter

  • 4 l

  • Väike turbohari

TriActive+ otsak kolmes suunas puhastamiseks

TriActive+ otsak kolmes suunas puhastamiseks

Meie eksklusiivne TriActive+ otsak avab sügavpuhastamiseks vaibakiud. Eesmised ja külgmised õhukanalid imevad puru sisse ning puhastavad põhjalikult mööbli alt ja seina äärest.

Parketiotsak kaitseb põrandat kriimustuste eest

Parketiotsak kaitseb põrandat kriimustuste eest

Meie parketiotsaku pehmed harjased puhastavad põhjalikult ja kaitsevad kõvakattega põrandaid kriimustuste eest.

Madala mürataseme tehnoloogia hääletuks tolmuimemiseks

Tootes on hääletuks tolmuimemiseks kasutatud madala mürataseme tehnoloogiat. Selle tolmuimeja müratase on 70 dB.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

21/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična

Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super.

Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

27/05/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlicne lastnosti.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.