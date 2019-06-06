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Energiatõhususe klass A**
PowerCyclone 4 tehnoloogia
Kõvakattega põrandate otsak
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
Tolmukambri kuju on loodud nii, et tolmu tühjendamisel ei tekiks tolmupilve. Tänu ainulaadsele kujule ja sujuvale pinnale koguneb tolm kambri ühele küljele ja liugleb ühtlaselt prügikasti.
Kõvakattega põrandate otsak tagab optimaalse puhastamise kõigil kõvakattega põrandatel, eriti parketil ja plaatidel. 1) Spetsiaalsed pehmed harjased kaitsevad põrandaid kriimustuste eest. 2) Pehmete harjaste muster tagab optimaalse tolmukogumise kõigilt kõvakattega põrandatelt. 3) Otsak on kerge ja ratastega, mis tagab hea manööverdusvõime kõigil põrandatel.
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
dvav
06/06/2019
България
Лека и удобна прахосмукачка
Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Anrousseva
21/06/2016
България
Kinnitatud ostja
Препоръчвам този продукт
Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Jesika
13/05/2016
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволна
безшумна прахосмукачка, лесна за управление, с отличен дизайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба