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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC9320/09

5
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Uus Philipsi PowerPro Compact tagab tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja spetsiaalsele kõvakattega põrandate otsakule täieliku puhastusjõudluse kõigil kõvakattega põrandatel. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.
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Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • Energiatõhususe klass A**

  • PowerCyclone 4 tehnoloogia

  • Kõvakattega põrandate otsak

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

Täiustatud tolmukamber, et tühjendamine oleks lihtne

Täiustatud tolmukamber, et tühjendamine oleks lihtne

Tolmukambri kuju on loodud nii, et tolmu tühjendamisel ei tekiks tolmupilve. Tänu ainulaadsele kujule ja sujuvale pinnale koguneb tolm kambri ühele küljele ja liugleb ühtlaselt prügikasti.

Otsak kõigi kõvakattega põrandate optimaalseks puhastamiseks

Otsak kõigi kõvakattega põrandate optimaalseks puhastamiseks

Kõvakattega põrandate otsak tagab optimaalse puhastamise kõigil kõvakattega põrandatel, eriti parketil ja plaatidel. 1) Spetsiaalsed pehmed harjased kaitsevad põrandaid kriimustuste eest. 2) Pehmete harjaste muster tagab optimaalse tolmukogumise kõigilt kõvakattega põrandatelt. 3) Otsak on kerge ja ratastega, mis tagab hea manööverdusvõime kõigil põrandatel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/06/2019

България

България

Лека и удобна прахосмукачка

Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

21/06/2016

България

България

Kinnitatud ostja

Препоръчвам този продукт

Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

13/05/2016

България

България

Kinnitatud ostja

Много съм доволна

безшумна прахосмукачка, лесна за управление, с отличен дизайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.