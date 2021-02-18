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  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil

Tootmine lõpetatud

PowerPro ActiveTolmukotita tolmuimeja

FC9532/09

4.8
| (57) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil
Uus Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu maksimaalseks tolmukogumiseks loodud PowerCyclone'i tehnoloogiale ja TriActive+ otsakule silmapaistvaid puhastustulemusi. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.
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Kiire ja lihtne tühjendada

Täielik jõudlus PowerCyclone 4 abil

  • 1,7 l

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri kuju on loodud selliseks, et kogunenud tolmu kõrvaldamisel ei tekiks tolmupilve. Selle ainulaadne kuju ja sile pind võimaldavad tolmukambri tühjendamist lihtsasti jälgida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

57

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

1

18/02/2021

Україна

Україна

Пылесос Philips PowerPro Active Bagless

отличная всасываемость, собирает много мусора, тихо работает, легко чистится, много насадок

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Силно препоръчвам този тип прахосмукачки

Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.

Positiivsed omadused

Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване

Negatiivsed omadused

Заема повече място от колкото би ми се искало

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Уред за готвене на пара

Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам

Positiivsed omadused

Бързо, полезно, вкусно

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.