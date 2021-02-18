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Tootmine lõpetatud
1,7 l
Turbohari
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas
Turboharjaga otsak võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja karvad, mis tagab 25% parema tulemuse vaipadel. Otsaku rattad väldivad kahjustusi kõvapõrandatel kasutamise korral.
4.8
5-st
57
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Alisha_cheree
18/02/2021
Україна
Пылесос Philips PowerPro Active Bagless
отличная всасываемость, собирает много мусора, тихо работает, легко чистится, много насадок
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner
livreta
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Силно препоръчвам този тип прахосмукачки
Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.
Positiivsed omadused
Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване
Negatiivsed omadused
Заема повече място от колкото би ми се искало
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Elsi94
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Уред за готвене на пара
Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам
Positiivsed omadused
Бързо, полезно, вкусно
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба