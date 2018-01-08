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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91

Tootmine lõpetatud

PowerPro ActiveTolmukotita tolmuimeja

FC9540/91

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suur imemisjõudlus PowerCyclone 4 abil

Uus Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu maksimaalseks tolmukogumiseks loodud PowerCyclone'i tehnoloogiale ja TriActive otsakule silmapaistvaid puhastustulemusi. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.

Kuva kõik eelised

Kiire ja lihtne tühjendada

Suur imemisjõudlus PowerCyclone 4 abil

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive'i otsak

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri kuju on loodud selliseks, et kogunenud tolmu kõrvaldamisel ei tekiks tolmupilve. Selle ainulaadne kuju ja sile pind võimaldavad tolmukambri tühjendamist lihtsasti jälgida.

Käepidemesse integreeritud pehme hari on alati kasutusvalmis

Käepidemesse integreeritud pehme hari on alati kasutusvalmis

Tolmuhari on käepidemesse integreeritud, et see oleks mööbli, silepindade või polstrite puhastamiseks alati käepärast.

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

08/01/2018

България

България

Много добра, препоръчвам !

Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Добра прахосмукачка със силно засмукване.

Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.

Positiivsed omadused

Чисти добре

Negatiivsed omadused

Тежка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Kasutamise kuupäev 2020-09-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Kasutamise kuupäev 2020-09-01

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.