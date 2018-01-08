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Tootmine lõpetatud
Suur imemisjõudlus PowerCyclone 4 abil
Uus Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu maksimaalseks tolmukogumiseks loodud PowerCyclone'i tehnoloogiale ja TriActive otsakule silmapaistvaid puhastustulemusi. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive'i otsak
Tolmukambri kuju on loodud selliseks, et kogunenud tolmu kõrvaldamisel ei tekiks tolmupilve. Selle ainulaadne kuju ja sile pind võimaldavad tolmukambri tühjendamist lihtsasti jälgida.
Tolmuhari on käepidemesse integreeritud, et see oleks mööbli, silepindade või polstrite puhastamiseks alati käepärast.
Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Еличка
08/01/2018
България
Много добра, препоръчвам !
Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Veleva
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Добра прахосмукачка със силно засмукване.
Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.
Positiivsed omadused
Чисти добре
Negatiivsed omadused
Тежка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Kasutamise kuupäev 2020-09-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Kasutamise kuupäev 2020-09-01