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Tootmine lõpetatud
900 W
PowerCyclone 8
Allergy H13 filter
Integreeritud tarvikud
Ülitõhus ja rohkem kui 50 000 p/min pakkuv 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse iga kord.
TriActive+ otsak ja ülim imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise***.
PowerCyclone 8 tehnoloogia tekitab jõulise keerise, mis kiirendab õhu liikumist ja tugevdab imemisvõimsust. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust kiirusel > 185 km/h, tagades tugevama imemisvõimsuse pikemaks ajaks. Nii saate nautida parimat puhtust.
Auhinnad
4.8
5-st
87
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Str31
10/10/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Пилосос дуже добре себе показує!
Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jonic60
21/02/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА
Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!
Positiivsed omadused
100 відсотків ціна якість відповідає
Negatiivsed omadused
ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Divx
04/01/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Цена - качество. Отличный пылесос.
До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.
Positiivsed omadused
Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.
Negatiivsed omadused
Нет.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal H1 2019.
Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).
Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.