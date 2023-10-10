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  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*

Tootmine lõpetatud

PowerPro ExpertTolmukotita tolmuimeja

FC9729/09

4.8
| (87) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
Philipsi seeria 7000 tolmukotita tolmuimeja pakub suurimat imemisvõimsust. Tänu PowerCyclone 8 tehnoloogiale ja kolme funktsiooni koondavale TriActive+ otsakule on koristamine imelihtne.
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Allergy H13 filter püüab kinni > 99,9%** tolmust

Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy H13 filter

  • Integreeritud tarvikud

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

Ülitõhus ja rohkem kui 50 000 p/min pakkuv 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse iga kord.

99,9% tolmu eemaldamine*** tõhusamaks puhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine*** tõhusamaks puhastamiseks

TriActive+ otsak ja ülim imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise***.

PowerCyclone 8 võimaldab tugevat imemisvõimsust pikema aja jooksul

PowerCyclone 8 võimaldab tugevat imemisvõimsust pikema aja jooksul

PowerCyclone 8 tehnoloogia tekitab jõulise keerise, mis kiirendab õhu liikumist ja tugevdab imemisvõimsust. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust kiirusel > 185 km/h, tagades tugevama imemisvõimsuse pikemaks ajaks. Nii saate nautida parimat puhtust.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679559
  • Award image VRS_AWARD-961326

Arvustused

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4.8

5-st

87

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Пилосос дуже добре себе показує!

Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

21/02/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА

Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!

Positiivsed omadused

100 відсотків ціна якість відповідає

Negatiivsed omadused

ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

04/01/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Цена - качество. Отличный пылесос.

До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.

Positiivsed omadused

Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.

Negatiivsed omadused

Нет.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

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Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal H1 2019.

  2. Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).

  4. Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.