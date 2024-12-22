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900 W
PowerCyclone 8
Ülitõhus ja rohkem kui 50 000 p/min pakkuv 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse iga kord.
PowerCyclone 8 tehnoloogia tekitab jõulise keerise, mis kiirendab õhu liikumist ja tugevdab imemisvõimsust. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust kiirusel > 185 km/h, tagades tugevama imemisvõimsuse pikemaks ajaks. Nii saate nautida parimat puhtust.
Allergialuku süsteem kasutab andurit, mis hoiab tolmukambrit tugevalt kinni. Nii jäävad tolm ja allergeenid kindlalt seadmesse, tagades puhta ja hügieenilise keskkonna.
4.0
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Wawusha
22/12/2024
Slovensko
Kinnitatud ostja
Najlepší vysávač
Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.
Positiivsed omadused
Výkon, dĺžka šnúry
Negatiivsed omadused
Ziaden
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
3xhusky
06/10/2023
Česká republika
Nejlepší vysavač na psí srst
Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Edwardon
21/09/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.
Positiivsed omadused
Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty
Negatiivsed omadused
Mechanická regulace výkonu na rukojeti
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal I poolaastal 2019
Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.
Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).