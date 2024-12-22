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  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*

PowerPro ExpertTolmukotita tolmuimeja

FC9747/09

4
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
Philipsi 7000 seeria tolmukotita tolmuimeja pakub suurimat imemisvõimsust. Tänu PowerCyclone 8 tehnoloogiale ja peidetud tolmu paljastavale TriActive+ LED-otsakule on koristamine imelihtne.
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Allergialukk püüab kinni > 99,9%** peenest tolmust

Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

Ülitõhus ja rohkem kui 50 000 p/min pakkuv 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse iga kord.

PowerCyclone 8 võimaldab tugevat imemisvõimsust pikema aja jooksul

PowerCyclone 8 võimaldab tugevat imemisvõimsust pikema aja jooksul

PowerCyclone 8 tehnoloogia tekitab jõulise keerise, mis kiirendab õhu liikumist ja tugevdab imemisvõimsust. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust kiirusel > 185 km/h, tagades tugevama imemisvõimsuse pikemaks ajaks. Nii saate nautida parimat puhtust.

Allergialukk lukustab tolmu, tagades hügieenilise puhastuse

Allergialukk lukustab tolmu, tagades hügieenilise puhastuse

Allergialuku süsteem kasutab andurit, mis hoiab tolmukambrit tugevalt kinni. Nii jäävad tolm ja allergeenid kindlalt seadmesse, tagades puhta ja hügieenilise keskkonna.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

3
2

22/12/2024

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Najlepší vysávač

Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.

Positiivsed omadused

Výkon, dĺžka šnúry

Negatiivsed omadused

Ziaden

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

06/10/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší vysavač na psí srst

Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

21/09/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.

Positiivsed omadused

Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty

Negatiivsed omadused

Mechanická regulace výkonu na rukojeti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal I poolaastal 2019

  2. Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.

  3. Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.

  4. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).