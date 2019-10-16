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  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil

Tootmine lõpetatud

PowerPro UltimateTolmukotita tolmuimeja

FC9932/09

4.8
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil
Philipsi PowerPro Ultimate viib õhuringlusega süsteemi järgmisele tasemele ja lihtsustab nii kõvakattega põranda kui ka pikakarvalise vaiba puhastamist. Põranda tasémel tuled toovad isegi pisema mustuse nähtavale ning kui soovite pausi teha, lülitub see välja ja ootab, kuni jätkate.
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Sügavpuhastus TriActive LED-iga

Täisjõudlus PowerCyclone 8 abil

  • Eemaldab 99,9% tolmu

  • 750 W

  • Allergy H13 filter

PowerCyclone 8 tehnoloogia eraldab õhust tolmu

Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhuringluse kambris õhu liikumist. Jõuline keeris võimendab suurepärase puhtuse saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.

TriActive’i LED-tuled tuvastavad ja eemaldavad peidetud mustuse

TriActive’i LED-tuled tuvastavad ja eemaldavad peidetud mustuse

Meie eksklusiivne TriActive’i LED-tuli muudab põrandavalgustuse abil peidetud mustuse nähtavaks. Ainulaadsed kummiribad ei lase juuksekarvadel harjasteta otsaku külge takerduda.

CarpetCleani otsak raskestipuhastatavate vaipade sügavpuhastamiseks

CarpetCleani otsakuga saate puhastada raskestipuhastatavaid vaipu ja eemaldada tolmu pehme kattega põrandalt.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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4.8

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/10/2019

България

България

Kinnitatud ostja

Много съм доволен

Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.

Positiivsed omadused

Тиха и ефективна прахосмукачка

Negatiivsed omadused

Не знам още

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

05/06/2019

България

България

Много удобна и лека

Препоръчвам на всички които оценяват новият, иновативен и лесен начин за прецизно чистене, без шум...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

08/01/2019

Slovenija

Slovenija

super izdelek

Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.

  2. Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei tohi kohalikku keelde tõlkida.

  3. Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.

  4. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudea põrandatelt (IEC62885-2).