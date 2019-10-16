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Tootmine lõpetatud
Eemaldab 99,9% tolmu
750 W
Allergy H13 filter
Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhuringluse kambris õhu liikumist. Jõuline keeris võimendab suurepärase puhtuse saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.
Meie eksklusiivne TriActive’i LED-tuli muudab põrandavalgustuse abil peidetud mustuse nähtavaks. Ainulaadsed kummiribad ei lase juuksekarvadel harjasteta otsaku külge takerduda.
CarpetCleani otsakuga saate puhastada raskestipuhastatavaid vaipu ja eemaldada tolmu pehme kattega põrandalt.
Auhinnad
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ATHLET_TH
16/10/2019
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволен
Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.
Positiivsed omadused
Тиха и ефективна прахосмукачка
Negatiivsed omadused
Не знам още
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Jessi
05/06/2019
България
Много удобна и лека
Препоръчвам на всички които оценяват новият, иновативен и лесен начин за прецизно чистене, без шум...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Tinca
08/01/2019
Slovenija
super izdelek
Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.
Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei tohi kohalikku keelde tõlkida.
Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudea põrandatelt (IEC62885-2).