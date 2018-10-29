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Tootmine lõpetatud

Mini Hi-Fi-süsteem

FWM197/12

Helist haaratud

Philipsi mini-hi-fi-süsteemi abil kogete 10 tundi CD-plaatide ja WMA-/MP3-lugude katkematut esitust. Suurendage oma muusikanaudingut, kuulates lugusid kaasaskantava mängijaga, millel on ka MP3 Linki funktsionaalsus.

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Helist haaratud

  • 120 W

120 W RMS-väljundvõimsus

120 W RMS-väljundvõimsus

Selle süsteemi väljundvõimsus on 120 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Automaatpeatusega kassettmakk

Automaatpeatusega kassettmakk

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