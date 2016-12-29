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  • Võimas muusika juhtmevabalt
  • Võimas muusika juhtmevabalt
  • Võimas muusika juhtmevabalt
  • Võimas muusika juhtmevabalt
  • Võimas muusika juhtmevabalt
  • Võimas muusika juhtmevabalt

Tootmine lõpetatud

Mini Hi-Fi-süsteem

FX10/12

4.4
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Võimas muusika juhtmevabalt
Voogedastage Bluetooth®-i abil muusikat ükskõik millisest nutiseadmest. Kahesüsteemne võimendi pakub paremat helikvaliteeti ja 230 W RMS väljundvõimsus tagab jõulise elamuse.
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Võimas muusika juhtmevabalt

  • Bluetooth®

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kahesüsteemne võimendi kvaliteetsemaks heliesituseks

Kahesüsteemne võimendi kvaliteetsemaks heliesituseks

Kahesüsteemne võimendi tagab täiustatud heliesituse. Kuna iga muundurit juhib oma eelvõimendi, siis see vähendab intermodulatsiooni bassikõlari ja kõrgsageduskõlari vahel. Tulemuseks on sügav ja võimas bassiheli, millel on tugev mõju, ilma, et see segaks liigselt kõrgemaid sagedusi, mis jäävad puhtaks ja detailseks. Kasutades koos täpse, aktiivse helitöötlusega, saavutatakse parem kontroll faasi ja sagedustundlikkuse üle igas muunduris. Tulemuseks on tasakaalustatud ja loomulik heli.

MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega

MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega

Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseseaded, võimendades bassi ja helitugevuse kohe maksimaalsele tasemele ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
3
2

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX10 Miniwieża Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX10 Miniwieża Hi-Fi

21/10/2020

Україна

Україна

Мал да удал!

Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.

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See arvustus tehti tootele FX10 Міні-система Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX10 Міні-система Hi-Fi

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

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See arvustus tehti tootele FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX10 Mini Hi-Fi rendszer

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