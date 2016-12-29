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Tootmine lõpetatud
Bluetooth®
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Kahesüsteemne võimendi tagab täiustatud heliesituse. Kuna iga muundurit juhib oma eelvõimendi, siis see vähendab intermodulatsiooni bassikõlari ja kõrgsageduskõlari vahel. Tulemuseks on sügav ja võimas bassiheli, millel on tugev mõju, ilma, et see segaks liigselt kõrgemaid sagedusi, mis jäävad puhtaks ja detailseks. Kasutades koos täpse, aktiivse helitöötlusega, saavutatakse parem kontroll faasi ja sagedustundlikkuse üle igas muunduris. Tulemuseks on tasakaalustatud ja loomulik heli.
Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseseaded, võimendades bassi ja helitugevuse kohe maksimaalsele tasemele ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.
4.4
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
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See arvustus tehti tootele FX10 Miniwieża Hi-Fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX10 Miniwieża Hi-Fi
Bona_Ck
21/10/2020
Україна
Мал да удал!
Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.
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See arvustus tehti tootele FX10 Міні-система Hi-Fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX10 Міні-система Hi-Fi
dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
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See arvustus tehti tootele FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX10 Mini Hi-Fi rendszer