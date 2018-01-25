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Tootmine lõpetatud
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseseaded, võimendades bassi ja helitugevuse kohe maksimaalsele tasemele ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
4.5
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
rafał1979
25/01/2018
Polska
swietna
użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem
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See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi
marcel9040
02/12/2016
Polska
Polecam
Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !
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See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi
kasia19931212
18/05/2015
Polska
bardzo funkcyjny
[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona
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See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi