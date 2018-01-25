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  • Ülihea heli ilma juhtmeta
  • Ülihea heli ilma juhtmeta

Tootmine lõpetatud

Mini Hi-Fi-süsteem

FX25/12

4.5
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ülihea heli ilma juhtmeta
Voogedastage Bluetooth®-i abil muusikat ükskõik, millisest nutiseadmest, võttes koheseks sidumiseks appi NFC-tehnoloogia. Kahesüsteemne võimendi pakub paremat helikvaliteeti ja 300 W RMS väljundvõimsus muudab muusika hämmastavalt võimsaks.
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Ülihea heli ilma juhtmeta

  • Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega

MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega

Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseseaded, võimendades bassi ja helitugevuse kohe maksimaalsele tasemele ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

25/01/2018

Polska

Polska

swietna

użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi

02/12/2016

Polska

Polska

Polecam

Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi

18/05/2015

Polska

Polska

bardzo funkcyjny

[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX25 Miniwieża Hi-Fi

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