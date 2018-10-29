3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

3-kihiline filtreerimine, mis koosneb eelfiltrist, NanoProtect HEPA filtrist ja aktiivsöefiltrist, püüab kinni 99,97% osakestest, mis on väiksemad kui 0,003 mikronit (2) – väiksemad kui väikseim teadaolev viirus!