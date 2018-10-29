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Uus
AC0520/10
Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
Naudi kodus puhast ja ohutut õhku koos kiire kergendusega allergeenidest, bakteritest, viirustest, lõhnadest ja gaasireostusest. Eemaldab 99,97% osakestest minimaalse energia ja müraga. Sisseehitatud aroomiõli funktsiooniga, kõik elegantses ja kompaktses disainis.
Puhastab ruume kuni 25 m²
Meie väikseim õhupuhasti
Filtri kasutusaeg on 3 aastat
60 m³/h puhta õhu kiirus (CADR)
HEPA- ja aktiivsöefilter
See õhupuhasti värskendab õhku kuni 25 m² suurustes ruumides iga tund (1), mistõttu sobib see ideaalselt väikestesse ruumidesse, nagu magamistoad, lastekamber ja kodukontor.
3-kihiline filtreerimine, mis koosneb eelfiltrist, NanoProtect HEPA filtrist ja aktiivsöefiltrist, püüab kinni 99,97% osakestest, mis on väiksemad kui 0,003 mikronit (2) – väiksemad kui väikseim teadaolev viirus!
Hinga kergemini tänu põhjalikule õhupuhastusele, mis vähendab allergeene, õhus levivaid viirusi ja baktereid ning vähendab kahjulikke gaase ja lõhnu – ohutult, ilma ioonide, kemikaalide või osooni eraldumiseta. (3–6)
Arvustused
(1) Ruumi suurus arvutatud 1 ACH juures, põhineb standardil GB/T18801-2022.
(2) Filtrist läbivast õhust, testitud DIN71460 järgi NaCl aerosooli 0,003 μm ja 0,3 μm suurusega, iUTA instituut.
(3) Filtrist läbivast õhust, testitud tolmulestad, kaselehtede õietolm ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi SOP 350.003 standardile.
(4) Testitud GB21551.3-2010 järgi S. Albus'ega, kolmanda osapoole labor.
(5) Mikroobide vähendamise test välislabori poolt, gripiviiruse (H1N1) kasutamisega.
(6) Välise GMT labori test GB/T 18801-2022 järgi TVOC, tolueeni ja NO2 kasutamisega.
(7) Arvutatud keskmine. Filtri eluiga sõltub õhukvaliteedist ja kasutusest.
(8) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 m kaugusel.