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  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.
  • Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.

Uus

PureProtect Go 500Air Purifier

AC0520/10

Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.

Naudi kodus puhast ja ohutut õhku koos kiire kergendusega allergeenidest, bakteritest, viirustest, lõhnadest ja gaasireostusest. Eemaldab 99,97% osakestest minimaalse energia ja müraga. Sisseehitatud aroomiõli funktsiooniga, kõik elegantses ja kompaktses disainis.

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Kogub tõhusalt kokku allergeenid ja saasteained

Meie väikseim õhupuhasti. Puhas õhk. Kompaktne suurus.

  • Puhastab ruume kuni 25 m²

  • Meie väikseim õhupuhasti

  • Filtri kasutusaeg on 3 aastat

  • 60 m³/h puhta õhu kiirus (CADR)

  • HEPA- ja aktiivsöefilter

Puhastab kuni 25 m² suuruseid ruume

Puhastab kuni 25 m² suuruseid ruume

See õhupuhasti värskendab õhku kuni 25 m² suurustes ruumides iga tund (1), mistõttu sobib see ideaalselt väikestesse ruumidesse, nagu magamistoad, lastekamber ja kodukontor.

3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

3-kihiline filtreerimine, mis koosneb eelfiltrist, NanoProtect HEPA filtrist ja aktiivsöefiltrist, püüab kinni 99,97% osakestest, mis on väiksemad kui 0,003 mikronit (2) – väiksemad kui väikseim teadaolev viirus!

Vähendab allergeene, baktereid, viirusi, lõhnu ja gaase

Vähendab allergeene, baktereid, viirusi, lõhnu ja gaase

Hinga kergemini tänu põhjalikule õhupuhastusele, mis vähendab allergeene, õhus levivaid viirusi ja baktereid ning vähendab kahjulikke gaase ja lõhnu – ohutult, ilma ioonide, kemikaalide või osooni eraldumiseta. (3–6)

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Ruumi suurus arvutatud 1 ACH juures, põhineb standardil GB/T18801-2022.

  2. (2) Filtrist läbivast õhust, testitud DIN71460 järgi NaCl aerosooli 0,003 μm ja 0,3 μm suurusega, iUTA instituut.

  3. (3) Filtrist läbivast õhust, testitud tolmulestad, kaselehtede õietolm ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi SOP 350.003 standardile.

  4. (4) Testitud GB21551.3-2010 järgi S. Albus'ega, kolmanda osapoole labor.

  5. (5) Mikroobide vähendamise test välislabori poolt, gripiviiruse (H1N1) kasutamisega.

  6. (6) Välise GMT labori test GB/T 18801-2022 järgi TVOC, tolueeni ja NO2 kasutamisega.

  7. (7) Arvutatud keskmine. Filtri eluiga sõltub õhukvaliteedist ja kasutusest.

  8. (8) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 m kaugusel.