Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.

Naudi kodus puhast ja ohutut õhku, mis pakub kiiret kergendust allergeenidest, bakteritest, viirustest, lõhnadest ja gaasireostusest. See eemaldab 99,97% osakestest minimaalsete energia- ja mürakuludega. Elegantne disain, valikuline ümbritsev valgustus ja nutikad juhtelemendid.