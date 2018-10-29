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  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.
  • Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.

Uus

PureProtect Lite 700Air Purifier

AC0720/10

Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.

Naudi kodus puhast ja ohutut õhku, mis pakub kiiret kergendust allergeenidest, bakteritest, viirustest, lõhnadest ja gaasireostusest. See eemaldab 99,97% osakestest minimaalsete energia- ja mürakuludega. Elegantne disain, valikuline ümbritsev valgustus ja nutikad juhtelemendid.

Kuva kõik eelised

Kogub tõhusalt kokku allergeenid ja saasteained

Meie kõige energiatõhusam kompaktne õhupuhasti.

  • Puhastab ruume kuni 75 m²

  • Meie kõige energiatõhusam õhupuhasti

  • Filtri kasutusaeg on 3 aastat

  • 180 m³/h puhta õhu kiirus (CADR)

  • HEPA- ja aktiivsöefilter

Puhastab kuni 75 m² suuruseid ruume

Puhastab kuni 75 m² suuruseid ruume

CADR-näitajaga 180 m³/h (1) värskendab see õhupuhasti kuni 75 m² suuruste ruumide õhku iga tunni järel (2), mistõttu sobib see ideaalselt magamistubadesse, kontoритesse ja sarnastesse ruumidesse.

Meie kõige energiatõhusam, kompaktne õhupuhasti

Meie kõige energiatõhusam, kompaktne õhupuhasti

See õhupuhasti pakub tugevat puhastustulemust, kasutades vaid 14 W, aidates Sul hoida energiatarbimist ja kasutuskulusid madalal.

3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

3-kihiline filtreerimine, mis koosneb eelfiltrist, NanoProtect HEPA-filtrist ja aktiivse söe filtrist, püüab kinni 99,97% osakestest, mis on väiksemad kui 0,003 mikronit (3) – väiksemad kui väikseim teadaolev viirus!

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

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Osad ja tarvikud

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) CADR on testitud sertifitseeritud kolmanda osapoole labori poolt vastavalt standardile GB/T18801-2022.

  2. (2) Ruumi suurus on arvutatud 1 ACH juures vastavalt standardile GB/T18801-2022.

  3. (3) Filtrist läbivast õhust, testitud vastavalt DIN71460-le NaCl aerosooli 0,003 μm ja 0,3 μm suurusega, iUTA instituut.

  4. (4) Filtrist läbivast õhust, testitud kodutolmulestade, kaseleõietolmu ja kassiallergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi SOP 350.003-le.

  5. (5) Mikroobide vähendamise test välislabori poolt, gripipuhangu (H1N1) abil 30 m³ testikambris, kasutades turborežiimi 1,5 tundi.

  6. (6) Testitud vastavalt GB21551.3-2010-le S. Albusega, 30 m³ kambris, 1,5 tundi, turborežiim, kolmanda osapoole labor.

  7. (7) Välise GMT labori test vastavalt GB/T 18801-2022-le TVOC, tolueeni ja NO2-ga.

  8. (8) Arvutatud keskmine. Filtri eluiga sõltub õhukvaliteedist ja kasutusest.

  9. (9) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 m kaugusel.